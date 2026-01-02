Chainsaw Man: annunciata la seconda stagione dell’anime al Jump Festa

Chainsaw Man è tra le migliori serie shonen in circolazione, come dimostra il forte successo che ha riscosso in pochissimo tempo che ha portato a una serie anime. E sono in arrivo grosse novità per tutti gli appassionati delle avventure di Denji in quanto durante il Jump Festa di quest’anno è stato annunciato che l’arco Shikaku (“Arco degli Assassini Internazionali“) del manga di Tatsuki Fujimoto riceverà un adattamento anime. Questo annuncio è accompagnato da un teaser visibile in basso.

La serie anime televisiva di Chainsaw Man ha fatto il suo debutto su TV Tokyo e altri cinque canali affiliati, nonché su Amazon Prime Video nel 2022 e Crunchyroll ha trasmesso gli episodi in streaming in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo. Il successo della prima stagione ha poi portato alla conferma del primo film della serie, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc basato sull’Arco di Reze. Il lungometraggio animato ha debuttato in Giappone il 19 settembre conquistando il primo posto nel suo weekend di apertura, superando il film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – Akaza Sairai.

Dopo essere diventato l'”Uomo Motosega”, Denji è entrato a far parte dei cacciatori di demoni della Divisione Speciale 4. Dopo un appuntamento con Makima, la donna dei suoi sogni, il protagonista si ripara dalla pioggia e incontra Reze, una ragazza che lavora in un bar.

Scritto e disegnato dal mangaka Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2018 e ha concluso la sua “prima parte” nel 2020. Successivamente, è tornato due anni dopo con la seconda parte del manga pubblicata sulla piattaforma Shonen Jump+ di Shueisha. Il successo del manga è notevole in quanto conta oltre 30 milioni di copie in circolazione e ha anche vinto il premio come Miglior Manga agli Harvey Awards per tre anni consecutivi.

Le vicende ruotano attorno al protagonista Denji che conduce una vita di stenti, al punto di arrivare a vendere alcune parti del suo corpo per sopravvivere. Poiché non ha né una famiglia né una famiglia, diventa una cacciatore di diavoli e il suo amico è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.