Call of the Night: Paradise Arc si avvicina alla conclusione

Eleonora Masala 19/08/2025

I fan di Call of the Night devono prepararsi a salutare una parte importante della serie. Il Paradise Arc di Kotoyama si chiuderà il 27 agosto 2025, sul numero 39 di Weekly Shonen Sunday. Una data importante per i fan, visto che questa parte della storia ha conquistato tanti lettori con le sue notti piene di mistero, i rapporti complicati tra i personaggi e quell’atmosfera unica che ha reso speciale Call of the Night.

In questi capitoli finali l’autore ha mostrato un lato diverso della vicenda, dando più spazio ai legami tra i protagonisti e ai temi che hanno sempre colpito il pubblico: capire se stessi, cercare la libertà e vivere senza troppe regole. Con la conclusione ormai vicina, resta alta la curiosità su come si chiuderanno le ultime questioni rimaste aperte.

Ma non è tutto. Per celebrare la seconda stagione dell’anime, attualmente in onda, Kotoyama ha preparato anche un nuovo arco breve speciale, pensato proprio come omaggio ai fan e come occasione per arricchire ulteriormente l’universo narrativo di Call of the Night. Non si tratterà di una saga lunga, ma di un contenuto aggiuntivo che andrà a completare l’esperienza per chi segue sia il manga che l’anime.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalla community: da un lato c’è un po’ di malinconia per la fine del Paradise Arc, dall’altro la curiosità di scoprire come Kotoyama chiuderà questa parte della storia e cosa offrirà di nuovo con il progetto celebrativo.

In attesa del numero 39 di Weekly Shonen Sunday, resta chiaro che il 2025 è un anno importante per la serie. Tra la nuova stagione animata e l’arrivo dell’arco finale, Call of the Night continua a confermarsi come una delle opere più seguite e discusse del panorama shonen contemporaneo. Non sorprende quindi che l’attesa per gli ultimi capitoli sia altissima, con i fan pronti a scoprire come Kotoyama deciderà di chiudere questa storia.

