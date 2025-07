Call of the Night: la seconda stagione arriva in Italia su Prime Video

La seconda stagione di Call of the Night sbarcherà anche in Italia. Anime Generation, il canale di Prime Video che propone solo anime, ha fatto sapere che i nuovi episodi di Call of the Night stanno per arrivare. La prima stagione era piaciuta molto grazie al suo stile grafico particolare e all’atmosfera notturna che aveva saputo affascinare tanti. Ora la serie è pronta a tornare con nuove puntate e sviluppi interessanti.

Un ritorno atteso dai fan

La storia segue Kou Yamori, un ragazzo che si sente distante dalla vita di tutti i giorni e inizia a uscire solo di notte. Durante una di queste notti incontra Nazuna, una ragazza strana e affascinante che si scopre essere una vampira.

Tra i due nasce un legame che diventa sempre più profondo, e Kou inizia a chiedersi cosa voglia davvero dalla vita. Cos’è davvero l’amore? E vale la pena diventare un vampiro per sentirsi vivi? La nuova stagione ripartirà da questi temi, con volti nuovi e situazioni tutte da scoprire.

Il manga di Kotoyama continua a ispirare

L’anime prende ispirazione dal manga scritto e disegnato da Kotoyama, autore conosciuto anche per Dagashi Kashi. La serie è ancora in corso e in Italia viene pubblicata da J-Pop. Lo stile particolare dell’autore, fatto di dialoghi brillanti e ambientazioni affascinanti, ha trovato una trasposizione efficace grazie al lavoro dello studio LIDENFILMS.

In arrivo su Anime Generation

La seconda stagione sarà disponibile su Anime Generation, il canale a pagamento presente su Prime Video. Non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma è già certo che i nuovi episodi saranno disponibili in versione originale con i sottotitoli in italiano.

Un’occasione per (ri)scoprire la serie

Per chi non ha ancora visto la prima stagione, è possibile recuperarla su Anime Generation. Un buon modo per immergersi in un racconto che mescola romanticismo, introspezione e atmosfere urbane notturne, mantenendo un equilibrio originale tra leggerezza e malinconia.