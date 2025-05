Boruto: Two Blue Vortex – Capitolo 22: Boruto vs Jura, l’inizio di uno scontro senza precedenti

Il Capitolo 22 di Boruto: Two Blue Vortex, pubblicato su MANGA Plus, alza il livello dello scontro e delle tensioni. Dopo settimane di build-up, il confronto tra Boruto e uno dei cloni più temibili del Decacoda, Jura, prende finalmente forma. Il risultato è un capitolo dal ritmo serrato, in cui strategia e potenza si intrecciano con momenti carichi di suspense.

L’arrivo di Jura e l’intervento decisivo di Boruto

La scena si apre con l’arrivo improvviso di Jura di fronte al gruppo guidato da Sarada. La minaccia è immediata e devastante: Jura lancia una Rinnegan Jūbidama contro Konohamaru, pronto a eliminare ogni ostacolo. Ma l’attacco viene neutralizzato in extremis da Boruto, che si teletrasporta grazie alla preparazione di alcuni shuriken posizionati in precedenza. Il leggendario Jutsu del Dio del Tuono viene utilizzato con precisione, salvando il suo maestro e dando il via a uno dei duelli più attesi della serie.

Boruto vs Jura: potenza e tecnica

Il combattimento entra subito nel vivo. Boruto colpisce con un Rasengan a sorpresa, ma Jura si difende con inquietante facilità. Lo scontro si trasforma in una danza di colpi e teletrasporti in cui ogni attacco viene previsto, ogni strategia neutralizzata. Nemmeno la spada riesce ad avvicinarsi al bersaglio. A osservare la scena ci sono anche Eida e Kashin Koji, che con tono cupo commentano quanto Boruto, al momento, non abbia alcuna reale possibilità di vittoria.

Una battaglia mentale oltre che fisica

Nel pieno dello scontro, Jura chiede a Boruto chiedendogli cosa significhi “amore”, definendolo una debolezza umana. La domanda è solo un diversivo: sfrutta lo Stile del Legno per immobilizzarlo e disarmarlo. Ma Boruto reagisce. Libera l’energia dell’Uzuhiko, spezza i vincoli, recupera la spada e colpisce. Jura sembra colpito duramente, ma neutralizza l’effetto grazie a un principio simile alle bijūdama. Lo scontro è ancora lontano dalla conclusione.

Un nuovo equilibrio da raggiungere

Il Capitolo 22 segna un momento cruciale nella serie: Boruto dimostra di avere la forza e l’intelligenza per affrontare minacce sovrumane, ma Jura rappresenta qualcosa di ancora più pericoloso, un nemico che comprende, adatta e risponde. Il vero scontro, fisico e ideologico, è appena cominciato.