Boruto Record: 10 milioni di copie tra serie, sequel e digitale

Il mondo di Boruto non si ferma e anzi continua a farsi sempre più grande. La serie creata da Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto ha raggiunto un traguardo notevole: 10 milioni di copie in circolazione tra i 20 volumi di Boruto: Naruto Next Generations, i volumi già usciti del sequel Boruto: Two Blue Vortex e anche le versioni digitali. Un numero che racconta bene quanto l’eredità di Naruto abbia preso una direzione tutta sua, riuscendo a coinvolgere sia i fan storici che chi si è avvicinato al mondo ninja solo con Boruto.

La prima parte, Boruto: Naruto Next Generations, si è conclusa con il ventesimo volume, portando avanti le avventure di Boruto e dei suoi amici alle prese con nuove minacce e con il peso di essere “figli di”. Il sequel, Boruto: Two Blue Vortex, invece ci porta in una fase più matura e intensa della storia, con scenari in cui il destino del Villaggio della Foglia sembra ancora più incerto e carico di tensione. Uscito ad agosto 2023 in Giappone su V Jump, il sequel è arrivato a oggi a quattro volumi, confermandosi subito un successo editoriale e contribuendo a questo nuovo record di copie. In Italia la serie è pubblicata da Panini Comics.

Il risultato testimonia non solo la forza del marchio Naruto/Boruto, ma anche la curiosità del pubblico nel seguire la crescita di una nuova generazione di ninja. Boruto, Sarada, Mitsuki e gli altri ragazzi si trovano a vivere sfide che mescolano battaglie spettacolari, scelte difficili e rapporti umani profondi, elementi che hanno reso questo universo narrativo un cult globale.

Con Two Blue Vortex ancora in corso, i numeri sono destinati a salire ulteriormente. E considerando l’impatto che Boruto continua ad avere anche in formato digitale e nelle community online, non c’è dubbio che il viaggio del figlio di Naruto sia soltanto all’inizio di una nuova, appassionante fase.