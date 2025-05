BORUTO: NARUTO THE MOVIE: Per la prima volta nei cinema italiani

Dal 23 al 25 giugno 2025, il pubblico italiano potrà finalmente vivere sul grande schermo l’esperienza di BORUTO: NARUTO THE MOVIE, capitolo fondamentale di una delle saghe manga più amate di sempre, che ha superato l’incredibile traguardo di 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il film, che celebra quest’anno il suo decimo anniversario dall’uscita in Giappone, rappresenta un ponte tra generazioni per i fan della serie, confermata come l’anime più visto su Netflix a livello mondiale nel 2024.

Una Nuova Era di Ninja Il film si inserisce perfettamente nel ricco universo narrativo creato da Masashi Kishimoto, portando sullo schermo una storia che esplora il complesso rapporto tra padri e figli, tradizione e modernità. La sceneggiatura, frutto della collaborazione tra Kishimoto stesso e Ukyo Kodachi, e la regia di Hiroyuki Yamashita, offrono uno sguardo fresco e contemporaneo sul mondo dei ninja.

La Trama Anni dopo la devastante guerra dei Ninja, il Villaggio della Foglia vive un periodo di pace e prosperità sotto la guida del settimo Hokage, Naruto Uzumaki. Tuttavia, le responsabilità della leadership spesso costringono Naruto a trascurare la sua famiglia, creando tensioni particolarmente evidenti con il figlio maggiore, Boruto. Quest’ultimo, frustrato dall’assenza del padre, decide di intraprendere un percorso diverso, rifiutando di seguire le orme paterne nel sogno di diventare Hokage.

Il Protagonista: Una Nuova Generazione Boruto rappresenta una svolta significativa nella narrazione: è un personaggio più complesso e sfaccettato, che incarna le contraddizioni della sua generazione. A differenza del padre, non è guidato da ideali puri e assoluti, ma da un pragmatismo che lo porta talvolta a considerare anche mezzi poco ortodossi per raggiungere i suoi obiettivi. Il suo desiderio di proteggere il villaggio rimane nobile, ma il percorso che sceglie è decisamente più controverso.

Gli Esami dei Chunin e Nuove Minacce Il film raggiunge il suo apice durante gli esami dei Chunin, dove si intrecciano le storie di una nuova generazione di ninja:

Sarada Uchiha, figlia di Sasuke e Sakura, che porta il peso dell’eredità del clan Uchiha

Shikadai Nara, figlio di Shikamaru, che mostra la stessa brillante intelligenza strategica del padre

Il misterioso Mitsuki, il cui passato nasconde segreti che potrebbero influenzare il futuro del villaggio

Mentre i giovani ninja si mettono alla prova, una nuova e terribile minaccia si profila all’orizzonte, mettendo in discussione non solo la pace del villaggio ma l’intero concetto di Via degli Shinobi.

Informazioni Pratiche per gli Spettatori