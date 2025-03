Boruto: il nuovo capitolo svela un colpo di scena inaspettato

Boruto: Two Blue Vortex ha colto l’occasione per concentrarsi su alcuni dei più grandi alleati del Settimo Hokage che combattono contro i pericolosi Alberi Divini. Mentre Sarada Uchiha e i suoi giovani compagni ninja si trovano in una lotta, Konohamaru si ritrova ad affrontare una sfida molto più difficile ed emotiva. Mentre Konohamaru lotta con un ex alleato diventato nemico, l’insegnante di Boruto deve prendere una decisione difficile nell’ultimo capitolo del manga.

Konohamaru si è trovato in una situazione difficile, essendo stato incaricato di abbattere l’Albero Divino dall’attuale Hokage, Shikamaru. Inizialmente doveva solo fare amicizia con Matsuri, il membro dell’Albero Divino nato dal DNA di Moegi e gli Alberi Divini, sono simili ai bambini in termini di comprensione del mondo e di se stessi, cosa che Konohamaru usa a suo vantaggio.

Intrappolato nella sciarpa di Matsuri e minacciato di una dolorosa fine, Konohamaru è costretto a giocare la sua carta vincente e iniziare a manipolare emotivamente il suo avversario. Con l’Albero Divino che mette alle strette il ninja della Foglia, le lacrime iniziano a scorrere sul suo viso perché non riesce a comprendere questa ondata di emozioni che infuria dentro di lei. Poiché si fonda sul DNA di Moegi, l’Albero Divino non desidera essere l’esecutrice di Konohamaru e quindi si espone a un attacco selvaggio.

In modo brillante, Konohamaru chiede di tenere le mani di Matsuri, permettendole di abbassare la guardia e scatenare un attacco devastante a bruciapelo. L’ex insegnante di Boruto evoca un paio di “Rasengan giganti” che avrebbero distrutto sia le braccia dell’Albero Divino che le sue gambe. In un attimo, Konohamaru potrebbe anche aver perso la sua opportunità di vincere per rivendicare la vittoria.

Guardando da lontano, il leader dell’Albero Divino noto come Jura conferma che Konohamaru potrebbe aver perso la vita nella sua esitazione nell’uccidere Matsuri. Per amore, Matsuri ha esitato a divorarlo e gli ha permesso di ingannarla e di sferrare un doloroso contrattacco. Sempre per amore, Sarutobi Konohamaru è caduto in preda al dubbio e ha scioccamente lasciato che la vittoria gli sfuggisse di mano. Nella scena finale di Konohamaru in questo ultimo capitolo del manga, sembra che la perdita delle appendici di Matsuri non le impedirà di scatenare un vortice sulla sua strada, decretando potenzialmente la fine del ninja.

Fonte – Comicbook