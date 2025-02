Boruto: i fan deridono un personaggio classico di Naruto

Il manga di Boruto prosegue con la seconda parte di Two Blue Vortex, che segue la stessa dinamica narrativa di Naruto Shippuden dato che tutti i personaggi sono andati incontro ad un salto temporale. Il figlio di Naruto, però, è il bersaglio principale del Villaggio della Foglia a causa di Kawaki e del suo diabolico piano. In Two Blue Vortex Boruto si è sottoposto ad un serio allenamento diventando uno dei ninja più forti al mondo. Sfortunatamente, non tutti i ninja del Villaggio della Foglia sono in grado di raggiungere questi stessi standard e i fan della serie stanno deridendo un ninja classico della serie che non è riuscito a portare a termine un compito relativamente facile.

Mentre Boruto cerca di riportare tutto alla normalità all’interno del villaggio, il suo insegnante Konohamaru ha una missione molto diversa da affrontare. L’attuale Hokage, Shikamaru, gli ha incaricato di sedurre l’Albero Divino noto come Matsuri, e Konohamaru armeggia con la borsa in uno dei modi più stupidi che si possano immaginare. Matsuri è nato grazie a un Albero Divino che ha usato il corpo di Moegi come una marionetta e poiché quest’ultimo ha una profonda storia con il sensei di Boruto, c’era la possibilità di manipolare le emozioni del cattivo. Sfortunatamente, Konohamaru non ci riesce.

Nell’ultimo capitolo di Two Blue Vortex, Konohamaru ammonisce Matsuri dal chiamarlo “Konohamaru-Chan”. Affermando che chiamarlo così “non sembra giusto”, l’insegnante di Boruto sostanzialmente butta via la capacità di manipolare l’Albero Divino, facendolo scatenare e pretendere di poter usare questo titolo. Trovandosi in seri guai, Konohamaru non è in grado di impedirle di intrappolarlo e promettere di “divorarlo”.

I fan di Boruto su Internet non hanno considerato questa azione di Konohamaru come intelligente, cogliendo l’occasione per criticare il personaggio di lunga data nel franchise shonen. Se il sensei di Boruto fosse riuscito semplicemente ad accettare che Matsuri lo chiamasse così, le cose sarebbero potute andare diversamente. Speriamo che i migliori di Konoha ricevano un aiuto tanto necessario grazie al potenziale errore mortale di Konohamaru.

La serie di Boruto ha un bel po’ di territorio da coprire ogni volta che la serie televisiva fa un ritorno. Sono passati anni da quando Boruto: Naruto Next Generations è andato in onda sul piccolo schermo, mentre lo Studio Pierrot è impegnato con Bleach: Thousand-Year Blood War. Mentre la casa di produzione aveva inizialmente pianificato quattro episodi originali della prima serie di Naruto, lo stato di queste puntate è un mistero.

Fortunatamente, il manga di Two Blue Vortex è ancora forte, pubblicando capitoli mensili dello scrittore Masashi Kishimoto e dell’artista Mikio Ikemoto. A differenza di serie shonen come One Piece, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, il franchise di Naruto non mostra alcun segno di conclusione imminente. Ovviamente, questo non significa che nessuno sia al sicuro in questo conflitto attuale.

Fonte – Comicbook