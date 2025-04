Boruto: il manga rivela la scomparsa di alcuni villain chiave

Boruto: Two Blue Vortex ha preso il controllo dell’Organizzazione Kara, il villain principale della serie sequel, affidandolo agli Alberi Divini. La rappresentazione umana della flora che assorbe energia sta conquistando il mondo ninja, cercando di perseguire gli obiettivi degli Otsutsuki. Con gli Alberi Divini nati dai corpi di alcuni ninja più potenti della serie, sembra che due dei più grandi cattivi di questo collettivo siano stati sconfitti. Non solo questo rappresenta un punto di svolta per i nostri eroi, ma apre anche importanti interrogativi sul futuro di Konoha.

Per cominciare, Sarada Uchiha è sicuramente il protagonista assoluto del capitolo più recente del manga. Dichiarando ancora una volta di essere una futura Hokage per il Villaggio della Foglia, la figlia di Sasuke e Sakura ha scatenato il Mangekyo Sharingan in un modo che molti non si aspettavano. Il Mangekyo Sharingan Ohirume fa un debutto sensazionale, eliminando l’Albero Divino noto come Ryu. Ryu è un villain nato dal corpo di Shinki, il figlio adottivo di Gaara. La scomparsa di Ryu solleva ora la questione dello status di Shinki e se la morte dell’Albero libererà l’eroico ninja.

Uno degli elementi più importanti di Two Blue Vortex è stata la difficile alleanza tra Konohamaru e l’Albero Divino noto come Matsuri. Dato che si tratta del risultato dell’assorbimento di Moegi, la villain non riesce a spiegare perché sia ​​attratta dal mentore di Boruto. Sfruttando questo fatto a suo vantaggio, Konohamaru quasi elimina Matsuri, ma rischia di morire nel farlo. Fortunatamente per il ninja di Konoha, Boruto arriva giusto in tempo per fare a pezzi l’Albero Divino.

Matsuri potrebbe non essere effettivamente morta, poiché i lettori possono vedere i suoi occhi muoversi mentre viene fatta a pezzi, aggiungendo ulteriori interrogativi all’ultimo capitolo. Naturalmente, mentre Boruto ha salvato la vita di Konohamaru, la sua copertura è saltata e gli Alberi Divini ora sanno che è tornato in campo. Il palcoscenico è pronto per un conflitto ancora più grande di quello che abbiamo visto finora nel manga.

All’inizio di questo mese, Studio Pierrot ha confermato che la parte seconda di Boruto è in lavorazione, anche se la data di uscita rimane al momento un mistero. Sebbene “Two Blue Vortex” sia il presente degli sviluppi del manga, l’adattamento anime deve ancora includere alcuni grandi eventi di Naruto Next Generations.