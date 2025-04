Blue Eye Samurai: nuovo importante aggiornamento sulla seconda stagione

Blue Eye Samurai è stata una delle più grandi sorprese su Netflix nel 2023, regalando agli appassionati di animazione una storia toccante e sanguinosa in cui una giovane guerriera cerca vendetta contro coloro che le hanno portato via tanto. Con una narrazione intricata e incredibili coreografie di combattimento, la serie tornerà per una seconda stagione e anche se si sa ancora poco sulla nuova storia di Mizu, è stato rivelato un importante aggiornamento per Blue Eye Samurai, che sembra in continua crescita.

In un nuovo aggiornamento, l’attore Freddie Fox si unirà al cast della seconda stagione di Blue Eye Samurai, interpretando il ruolo di “Poet”. Non sappiamo se Poet sarà amico o nemico di Mizu, ma il curriculum di Fox è ricco. In passato, Freddie Fox ha interpretato ruoli importanti in House of The Dragon, The Gentlemen, Slow Horses e molti altri progetti. Per quanto riguarda il doppiaggio, Fox ha lavorato molto di più sul mondo dei videogiochi che sull’animazione, avendo precedentemente recitato in Lego Marvel Super Heroes 2 e Xenoblade Chronicles 2.

In una recente intervista con Collider, la produttrice esecutiva Jane Wu ha parlato della speranza che la seconda stagione arrivi l’anno prossimo, se tutto andrà liscio: “Siamo nel panico in questo momento perché abbiamo ancora un programma e un budget, e stiamo cercando di far coesistere tutti questi aspetti. Siamo all’inizio della produzione e stiamo iniziando a lavorarci, e tutto il resto è in fase di pianificazione“.

La creatrice Amber Noizumi e Michael Green, circa la seconda stagione della serie, hanno confermato che il ritorno di Blue Eye Samurai è imminente: “Ci stiamo lavorando. Siamo entusiasti di come sta procedendo. Sta andando alla grande. Abbiamo il miglior team che si possa desiderare, che mette a frutto tutto il suo talento e la sua esperienza per realizzare di nuovo l’impossibile. E ancora di più l’impossibile, celebrando i nostri successi e sperimentando anche cose nuove e folli“.

Blue Eye Samurai ha dimostrato il suo valore anche agli Emmy. Dopo l’anno della sua uscita, la serie Netflix si è aggiudicata l’Emmy Award come “Miglior Programma Animato”. Ciò che ha reso questa vittoria ancora più impressionante è che il progetto di Netflix è riuscito a superare serie come I Simpson, Scavengers Reign, Bob’s Burgers e X-Men ’97.