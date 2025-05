Il 5 maggio si è festeggiato il compleanno di Monkey D. Luffy e come ogni anno, One Piece non perde occasione per festeggiarlo con stile, tra illustrazioni inedite e omaggi digitali. L' inizio di maggio non è un giorno qualunque per i fan della storica opera di Oda: Luffy, il ragazzo dal cappello di paglia che [' ]