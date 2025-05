Black Clover: il manga svela la forma finale di…

Black Clover è finalmente pronto a tornare con i capitoli 379 e 380 in arrivo nell’ultimo numero di Jump Giga e Asta e Yuno hanno poco tempo per celebrare la loro precedente vittoria contro il più grande villain della serie shonen, ossia Lucius. Per uno scherzo del destino, sembra che l’aspirante “Imperatore Mago” non abbia ancora rivelato la sua vera forma, con l’eroico duo che sembra aver sconfitto un altro dei suoi cloni nell’episodio precedente. Rivelando la sua forma definitiva e preparandosi a prendere il suo posto come sovrano di tutto, Lucius ha posto alla coppia una sfida che potrebbero non riuscire ad affrontare.

La nuova forma di Lucius è qualcosa di davvero imperdibile ma soprattutto difficile da riuscire a sconfiggere. Mentre Yuno e Asta realizzano con difficoltà all’idea di aver combattuto contro dei cloni per tutto il tempo, Lucius spiega cosa stava facendo di nascosto per raggiungere questa forma suprema. Afferma che creare i cloni ha richiesto molto tempo, ma gli hanno fatto guadagnare tempo. E lui, l’originale, è riuscito a collegare senza problemi tutte le Torri del Grimorio del Regno con un incantesimo Ultra-Gargantuesco.

Okay, thoughts on 379 A masterful comeback from Lucius with the lore of the Grimoire's being expanded upon, and giving new context to old moments pic.twitter.com/Qa91dg1v3H — Delta 🏳️‍🌈🍉🌺 (@Delta_Green03) May 1, 2025

“Da quando noi umani siamo nati in questo mondo, la terra è stata costellata di torri che ospitano i Grimori. Cosa pensi che siano veramente i tuoi Grimori? Sono saggezza concessa dagli dei. Amplificano la magia naturale degli umani, potenziando ulteriormente i loro incantesimi. Questo è ciò che fanno i Grimori. A proposito, quando un mago muore, dove pensi che vada il suo Grimorio? Torna alla torre che gliel’ha donato. Collegandomi a tutta la saggezza che la razza umana ha sviluppato e accumulato, posso usare tutti quegli incantesimi!” Puoi vedere la forma suprema di Lucius qui sotto.

Sebbene Lucius sia diventato un essere onnipotente, questo non impedisce al duo protagonista di cercare la vittoria. Mentre Asta cerca di trovare un modo per sconfiggerlo, Lucius gli risponde usando l’immagine della madre di Asta. Incapace di ferire la madre defunta, a cui Lucius può fare appello con il suo nuovo potere, il protagonista di Black Clover viene sconfitto in modo spettacolare, mentre Yuno è costretto a rimpiazzarlo.

Con Yuno che dà tutto per sconfiggere il più grande cattivo della serie finora, Asta aiuta il suo complice ad avere una possibilità prestandogli il suo potere. Ora che Yuno sembra essere la migliore speranza per sconfiggere Lucius, l’ultimo capitolo si conclude con l’eroe che mostra la sua trasformazione definitiva. Sebbene la serie shonen non abbia ancora rivelato quanti capitoli mancano alla conclusione della serie, questo sembra certamente l’ultimo scontro che porterà Black Clover alla sua conclusione.