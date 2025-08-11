Black Clover torna con tre nuovi capitoli: l’attesa è finita

Dopo mesi di pausa, i fan di Black Clover possono finalmente prepararsi al grande ritorno fissato per martedì 12 agosto. In quel giorno, in Giappone, arriveranno tre capitoli inediti della serie, dal 381 al 383, riportando la storia esattamente al punto in cui si era interrotta all’inizio della primavera.

Una tripletta per il grande ritorno

I nuovi capitoli usciranno in contemporanea sul numero estivo di Jump GIGA 2025, offrendo ai lettori una “triple release” che non si vede spesso nel panorama dei manga. Questa scelta permetterà di immergersi subito nella trama senza la sensazione di ripartire con il freno tirato. Tre capitoli tutti insieme significano più scene, più dialoghi e più azione in un’unica uscita, un regalo non da poco per chi aspettava da mesi di scoprire cosa sarebbe successo dopo gli eventi sospesi.

Dove eravamo rimasti

La serie si era fermata su un punto di grande tensione narrativa, con i protagonisti pronti ad affrontare nuove minacce e a prendere decisioni decisive per il futuro del Regno di Clover. L’interruzione aveva lasciato molte domande aperte, alimentando ipotesi e teorie tra i lettori. Ora, con il ritorno e tre capitoli a disposizione, ci sono buone probabilità di ottenere risposte e di vedere in che direzione si muoverà la storia.

Un’estate all’insegna della magia

Agosto si preannuncia come un mese speciale per i fan della serie. Non solo segna la ripresa delle pubblicazioni, ma offre anche l’occasione di vivere un’esperienza di lettura più intensa del solito. Chi segue Black Clover sa che ogni capitolo è un mix di azione, magia e momenti emozionanti, e poter godere di tre uscite consecutive amplifica ancora di più queste sensazioni.

L’attesa che accende la curiosità

La pubblicazione su Jump GIGA segna un evento particolare, riservato a momenti chiave della serie. Non resta che attendere l’uscita per scoprire come proseguiranno le avventure di Asta e compagni, e se questa tripletta segnerà un nuovo inizio o l’inizio di una fase decisiva della trama.