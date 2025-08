Black Clover festeggia 10 anni con una visual speciale firmata Tabata

Per celebrare i dieci anni di Black Clover, Yūki Tabata ha realizzato un’illustrazione speciale che mostra i protagonisti in una scena carica di atmosfera. Un modo diretto e sentito per ringraziare i fan e rivivere lo spirito che ha accompagnato la serie fin dall’inizio.

Disegni celebrativi da Oda, Kishimoto e Kubo

Oltre a questa illustrazione di Tabata, Jump PRESS ha pubblicato tre disegni firmati da grandi maestri del manga: Eiichirō Oda, Masashi Kishimoto e Tite Kubo. Questi autori hanno voluto rendere omaggio a Tabata, disegnando per lui e mostrando quanto si stimano a vicenda. È bello vedere come questi grandi nomi si supportino e si riconoscano l’un l’altro.

In arrivo su Jump GIGA 2025 Summer

Le illustrazioni, insieme ad altri contenuti legati alla serie, saranno presenti nel numero estivo di Jump GIGA 2025, in uscita in Giappone il 12 agosto. Non mancheranno articoli speciali e qualche chicca pensata proprio per i lettori più affezionati.

Il manga in Italia con Planet Manga

Anche in Italia, Black Clover ha trovato tanti lettori grazie all’edizione di Planet Manga. Volume dopo volume, la storia di Asta e Yuno ha saputo coinvolgere sempre più persone, diventando una delle serie shonen più seguite nel nostro Paese.

Un’avventura emozionante

Black Clover è nato nel 2015 e, col tempo, ha trovato spazio anche fuori dal Giappone, conquistando lettori e spettatori ovunque. La serie si è allargata con un anime, videogiochi e tanti altri contenuti che hanno contribuito a farla conoscere ancora di più. Vedere Asta affrontare il mondo senza magia ma con una forza d’animo incrollabile ha ispirato tanti.

Un’eredità che continua a crescere

In dieci anni, Black Clover ha dato vita a un mondo pieno di personaggi, incantesimi e legami forti. Il rapporto tra Asta e Yuno, le prove affrontate dai Cavalieri Magici e le tante battaglie vissute nel corso della storia hanno lasciato il segno. Ancora oggi, la serie riesce a sorprendere e tenere alta l’attenzione dei suoi lettori.