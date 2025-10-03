Black Clover: svelata una sorprendente data di uscita del manga

Il manga di Black Clover si trova nella sua fase finale ma nonostante ciò, questo è un anno molto importante per la serie. Infatti il manga scritto e disegnato da Yuki Tabata sta celebrando il decimo anniversario da quando ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, anche se da qualche anno la serializzazione è passata a Jump Giga.

La celebrazione del decimo anniversario del manga, ha portato all’atteso ritorno della serie televisiva, ma sorprendentemente è molto probabile che il manga torni con un nuovo capitolo prima dell’adattamento anime. Un recente aggiornamento ha svelato che il manga non solo tornerà relativamente presto ma lo farà in grande stile. Infatti i fan saranno sorpresi nello scoprire quanti capitoli saranno pubblicati in un’unica soluzione entro la fine del mese.

Black Clover tornerà il 30 ottobre sulle pagine di Weekly Shonen Jump e pubblicherà tre nuovi capitoli, quindi tutti gli appassionati potranno finalmente scoprire cosa accadrà dopo il cliffhanger del capitolo 383. L’arco finale di Black Clover prosegue, e il manga si concentrerà ancora su Asta, Yuno e i loro innumerevoli alleati mentre tentano di sconfiggere il malvagio Lucius, ormai antagonista principale in quanto convinto di essere il legittimo sovrano del mondo. Nell’ultimo capitolo del manga pubblicato, Asta è tornato in azione proprio nel momento in cui la vita di Yuno era appesa a un filo dopo lo scontro contro Lucius.

Per quanto riguarda l’atteso ritorno dell’anime, Studio Pierrot ha confermato all’inizio di quest’anno che l’attesissima seconda stagione di Black Clover farà il suo debutto nel 2026. Sono passati più di quattro anni dal primo finale di stagione, e da allora era necessario permettere al manga guadagnare terreno per poter poi riprendere con la serie televisiva. Lo studio di animazione in questione ha affrontato spesso questa dinamica, come anche con Naruto, e la strategia ampiamente adottata era quella degli archi filler. Ma Pierrot, negli ultimi anni, ha adottato un approccio più stagionale per i suoi anime, rinunciando a una pubblicazione settimanale.