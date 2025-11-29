Black Clover si prepara al “Super Climax”: in arrivo tre nuovi capitoli su Jump Giga 2026 Winter

Black Clover sta tornando a far parlare di sé, e questa volta con un annuncio che ha riacceso l’entusiasmo dei fan di Yuki Tabata. Il manga, dopo un periodo di pubblicazioni rallentate e tra alti e bassi produttivi, tornerà con tre nuovi capitoli, accompagnati dalla Lead Color Page, un riconoscimento che di solito Jump riserva ai titoli in primo piano o ai momenti editoriali più importanti. Il tutto sarà contenuto nel numero Jump GIGA 2026 WINTER, in uscita il 5 gennaio 2026, una data già segnata sul calendario di moltissimi lettori.

Il termine scelto, Super Climax, non è solo una definizione accattivante: conferma che Black Clover sta davvero entrando nella fase finale della sua storia. Non parliamo quindi di una semplice possibilità o teoria, ma del punto conclusivo verso cui Tabata sta spingendo la narrazione da tempo. Asta, Yuno e l’intero regno di Clover si avvicinano al momento decisivo, quello in cui tutti i fili tirati negli ultimi anni dovranno intrecciarsi una volta per tutte.

La pubblicazione dei capitoli non arriva comunque isolata da tutto il resto. Il 21 dicembre verranno diffuse anche novità sulla seconda stagione dell’anime, creando un periodo particolarmente vivo per il franchise. Con la seconda stagione già confermata, le nuove informazioni in arrivo potrebbero finalmente svelare dettagli sulla produzione e sui tempi di uscita, permettendoci di seguire manga e anime quasi fianco a fianco mentre la storia si avvicina al suo epilogo.

Per i lettori che hanno accompagnato Black Clover per anni, questa notizia ha il sapore di un traguardo imminente. Non parliamo di un semplice rientro in pubblicazione, ma dell’inizio della corsa finale, quella che dovrebbe condurre al vero climax dell’opera. Dopo pause, attese e capitoli decisivi, il 2026 si prospetta come l’anno in cui la storia potrebbe finalmente chiudere il cerchio. Un ultimo tratto di strada, breve ma intenso, che i fan vivranno probabilmente con trepidazione fino all’ultima pagina.