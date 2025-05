Black Clover si avvicina alla fine: il climax è alle porte

Il manga Black Clover è entrato da oltre un anno nel suo arco narrativo finale, ma ora sembra davvero sia prossimo alla conclusione. Secondo il ritmo attuale di pubblicazione su Jump GIGA, la fine della storia di Asta potrebbe arrivare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Un climax in costruzione da mesi

Lo scontro tra Asta, Yuno e Lucius Zogratis – l’antagonista finale nascosto nel corpo dell’ex Re dei Maghi Novachrono – ha segnato l’inizio dell’arco “Ultimate Wizard King”, inaugurando anche un nuovo formato editoriale. Da metà 2023, l’autore Yuki Tabata ha scelto di pubblicare la serie su base trimestrale con capitoli più lunghi e ricchi, lasciando la cadenza settimanale di Weekly Shonen Jump. Questo ha permesso di costruire con calma ogni dettaglio della storia, portando avanti le varie battaglie con più cognizione di causa.

L’aggiornamento di questa primavera ha segnato un ulteriore punto di svolta: Lucius ha ottenuto una nuova trasformazione e Yuno sta dando il massimo in quello che potrebbe essere la sua battaglia decisiva. Secondo le previsioni, due aggiornamenti potrebbero bastare per chiudere il confronto, con Asta pronto a tornare per il suo “atto finale”.

Black Clover si avvicina alla fine

Anche se lo scontro finale terminasse entro l’estate 2026, è improbabile che Tabata chiuda la serie senza un vero epilogo. Restano ancora molte questioni aperte infatti: la rivalità tra Asta e Yuno, la nomina del nuovo Re dei Maghi, il destino dei regni e le relazioni lasciate in sospeso da mesi ormai.

Black Clover non è soltanto battaglia, magia e nemici da abbattere: è anche crescita personale, legami familiari e un lungo viaggio condiviso. Ma se davvero ci stiamo avvicinando alla sua conclusione dopo anni, gli appassionati possono sicuramente aspettarsi un finale degno e corposo da lungo atteso, che chiuderà un’altra delle storie manga più importanti e influenti degli ultimi anni in Giappone e non solo.