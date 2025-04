Black Butler: il manga ritorna dopo una lunga pausa

Il ragazzo e il suo maggiordomo demoniaco della serie Black Butler sono tornati con un nuovo capitolo del manga dopo una lunga pausa! La popolarissima serie manga di Square Enix ha ripreso la serializzazione nel numero di maggio di Monthly GFantasy, rivista di proprietà dell’azienda. Lanciato il 18 aprile, il numero in questione presentava in copertina i protagonisti di Black Butler, Ciel e Sebastian. Per celebrare il ritorno del manga, il nuovo numero di Monthly GFantasy includerà un poster con l’illustrazione della cover del numero di luglio 2024 della stessa rivista. La serie sta ora entrando nel suo climax, indicando che si sta avvicinando alla sua inevitabile conclusione.

Black Butler è in pausa da giugno dello scorso anno, il che significa che la serie non è stata serializzata per circa dieci mesi. Il manga è in corso dal 2006, con 34 volumi in circolazione. È uno dei manga più popolari attualmente in corso di pubblicazione, con oltre 35 milioni di copie sul mercato. Una serie anime di lunga data continua a essere pubblicata dal 2008, diventando una delle più costanti degli ultimi diciassette anni. Di seguito è possibile guardare l’illustrazione speciale.

Lavorare a una serie manga in corso in Giappone è estremamente impegnativo. Come mangaka, si scrive la storia, disegna il manga e aiutare con l’inchiostrazione entro precise scadenze. È uno degli ambienti di lavoro più intensi nel mondo dell’intrattenimento, che porta a pause necessarie tra una serie e l’altra per permettere agli autori di rigenerarsi. Con diciotto anni già alle spalle, la mangaka di Black Butler, Yana Toboso, ha messo il manga in pausa a tempo indeterminato nell’estate dello scorso anno.

Tuttavia, Toboso chiarisce che la pausa non era dovuta a una pausa. Aveva bisogno di quel tempo extra per fare ricerche per il climax della serie, sottolineando la sua dedizione al lavoro. Voleva rassicurare i fan che la serie avrà un finale degno di nota e sta facendo tutto il possibile per svolgere le ricerche necessarie a garantire un finale dignitoso. Il ritorno del manga si sposa perfettamente anche con l’ultimo adattamento anime, Black Butler: Emerald Witch Arc, la cui messa in onda è iniziata il 5 aprile.