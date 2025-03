Black Butler: svelato il trailer finale dell’arco della Strega Smeraldo all’Anime Japan

I fan di Black Butler possono avere la certezza che la stagione anime primaverile di quest’anno includerà il ritorno di Earl Phantomhive e del suo diabolico maggiordomo. Questa volta, però, invece di risolvere un crimine per la regina d’Inghilterra, la casa di Phantomhive si dirigerà in Germania per cercare di arrivare in fondo a una serie di morti misteriose che affliggono la zona.

Lo stesso team di produzione della stagione precedente, ossia Black Butler – Arco della Scuola Pubblica del 2024, tornerà per adattare l’arco della Strega Smeraldo. Il suo debutto è previsto per il 5 aprile e Aniplex ha condiviso su YouTube il trailer finale in vista della data di uscita. Il trailer è sbalorditivo grazie all’animazione vivida e all’approccio alla stilizzazione della serie di CloverWorks.

L’arco della Strega Smeraldo di Black Butler è l’ottavo arco narrativo principale del manga e, per molti fan, uno dei migliori. Con una durata di 21 capitoli, l’arco fonde i tropi della letteratura gotica relativi alla licantropia con la caratteristica tendenza di Yana Toboso a un mistero ultraterreno e stravagante che mette alla prova le abilità di Ciel e Sebastian. L’arco introduce anche due nuovi personaggi nella serie, Sieglinde Sullivan, una giovane nobile ragazza che funge da spalla di Ciel per l’arco, e il suo devoto maggiordomo, Wolfram Gelzer.

Black Butler ha sempre primeggiato in termini di scrittura di un mistero gotico, trasformando la storia del mondo reale nel paranormale. E la scrittura e i disegni di Yana Toboso prendono davvero vita nell’arco della Strega Smeraldo. Infatti non solo aumenta la posta in gioco già alta dell’incontro con Undertaker, che si è rivelato una minaccia più grande di quanto Sebastian e Ciel avrebbero mai potuto immaginare, ma esplora anche come appare il mondo al di fuori della visione del mondo di Ciel. Mentre il giovane Earl è alla ricerca di vendetta contro la setta che ha massacrato la sua famiglia, ai fan non vengono mostrate molte delle lotte interne che Ciel ha dovuto affrontare nella ricerca di informazioni su ciò che è successo alla sua famiglia.

Nel prossimo arco Ciel sarà costretto ad affrontare i demoni che ha cercato di tenere sepolti per così tanto tempo, mentre Sebastian combatterà per proteggere l’intera famiglia Phantomhive per tutto l’arco.

Fonte – Comicbook