Black Bird, Trigun Maximum e altri manga banditi nelle scuole canadesi: la nuova legge che fa discutere

La questione dei divieti sui manga, purtroppo, non riguarda più solo gli Stati Uniti.

In Canada sta succedendo qualcosa che ricorda molto quanto visto negli Stati Uniti: a Edmonton, in Alberta, alcune scuole pubbliche dovranno togliere dalle biblioteche certi libri e manga dopo una nuova legge del Ministero dell’Istruzione e dell’Infanzia.

Tra i titoli coinvolti spicca Berserk di Kentaro Miura, un manga che per tanti è una vera pietra miliare.

Non tutti i volumi però: per ora si parla del terzo, che contiene la parte finale dell’arco The Guardians of Desire e l’inizio del celebre Golden Age.

Nella lista compaiono anche Black Bird di Kanoko Sakurakoji e Trigun Maximum di Yasuhiro Nightow.

E non è la prima volta che succede: negli Stati Uniti, solo l’anno scorso, hanno bloccato o messo sotto revisione opere super popolari come Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Attack on Titan, Akira e persino Hunter x Hunter.

Ora la tendenza sembra espandersi anche in Canada, con la giustificazione di “proteggere i bambini da contenuti inappropriati”.

Eppure, come ricordano molte voci critiche, bandire i libri non significa proteggerli, ma togliergli la possibilità di confrontarsi con storie e prospettive diverse.

Intervistata da CTV, l’ex membro del consiglio scolastico di Edmonton, Bridget Stirling, ha spiegato bene il problema: “Sono libri che permettono ai ragazzi di scoprire i mondi e le voci di altre persone. È preoccupante pensare a chi rimarrà escluso.”

Non è solo una questione di manga: tra i titoli segnalati ci sono anche classici come

Il racconto dell’ancella e Il mondo nuovo. Storie che, al di là del contenuto, hanno sempre offerto spunti di riflessione importantissimi.

Insomma, il rischio è chiaro: ridurre l’accesso a queste opere significa impoverire il percorso educativo degli studenti.

E mentre la discussione continua, a rimetterci sono i ragazzi che perderanno l’occasione di avvicinarsi a capolavori che hanno fatto la storia.

FONTE: ComicBook