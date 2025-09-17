News Manga
Black Bird, Trigun Maximum e altri manga banditi nelle scuole canadesi: la nuova legge che fa discutere
Eleonora Masala 17/09/2025
La questione dei divieti sui manga, purtroppo, non riguarda più solo gli Stati Uniti.
In Canada sta succedendo qualcosa che ricorda molto quanto visto negli Stati Uniti: a Edmonton, in Alberta, alcune scuole pubbliche dovranno togliere dalle biblioteche certi libri e manga dopo una nuova legge del Ministero dell’Istruzione e dell’Infanzia.
Tra i titoli coinvolti spicca Berserk di Kentaro Miura, un manga che per tanti è una vera pietra miliare.
Non tutti i volumi però: per ora si parla del terzo, che contiene la parte finale dell’arco The Guardians of Desire e l’inizio del celebre Golden Age.
Nella lista compaiono anche Black Bird di Kanoko Sakurakoji e Trigun Maximum di Yasuhiro Nightow.
E non è la prima volta che succede: negli Stati Uniti, solo l’anno scorso, hanno bloccato o messo sotto revisione opere super popolari come Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Attack on Titan, Akira e persino Hunter x Hunter.
Ora la tendenza sembra espandersi anche in Canada, con la giustificazione di “proteggere i bambini da contenuti inappropriati”.
Eppure, come ricordano molte voci critiche, bandire i libri non significa proteggerli, ma togliergli la possibilità di confrontarsi con storie e prospettive diverse.
Intervistata da CTV, l’ex membro del consiglio scolastico di Edmonton, Bridget Stirling, ha spiegato bene il problema: “Sono libri che permettono ai ragazzi di scoprire i mondi e le voci di altre persone. È preoccupante pensare a chi rimarrà escluso.”
Non è solo una questione di manga: tra i titoli segnalati ci sono anche classici come
Il racconto dell’ancella e Il mondo nuovo. Storie che, al di là del contenuto, hanno sempre offerto spunti di riflessione importantissimi.
Insomma, il rischio è chiaro: ridurre l’accesso a queste opere significa impoverire il percorso educativo degli studenti.
E mentre la discussione continua, a rimetterci sono i ragazzi che perderanno l’occasione di avvicinarsi a capolavori che hanno fatto la storia.
FONTE: ComicBook