Berserk: nuovo capitolo in arrivo – l’atteso ritorno del capolavoro di Miura

L’attesa per i fan di Berserk sta per essere ripagata: è stato annunciato che un nuovo capitolo dell’acclamata opera di Kentarō Miura sarà pubblicato nel numero 13/2025 della rivista Young Animal, in uscita il 27 giugno 2025. La serie, proseguita dopo la scomparsa dell’autore nel 2021, è attualmente supervisionata da Kouji Mori e realizzata dallo Studio Gaga, il team di assistenti che ha affiancato Miura per anni.

Il viaggio di Gatsu continua

Dopo una lunga pausa, il ritorno di Berserk rappresenta un evento atteso e carico di emozione. Sin dalla scomparsa di Miura, la prosecuzione dell’opera è stata oggetto di riflessione profonda da parte degli eredi e dei collaboratori più stretti. Kouji Mori, amico di lunga data dell’autore, aveva dichiarato di essere a conoscenza dell’intera trama, così come Miura l’aveva immaginata, e di volerla raccontare nel pieno rispetto della sua visione.

La serializzazione è dunque proseguita, cercando un delicato equilibrio tra fedeltà artistica, narrativa e rispetto per l’eredità di uno dei manga più influenti di sempre.

Un’eredità che vive ancora

Berserk è più di un manga: è un’opera che ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare globale. Con la sua fusione di dark fantasy, filosofia, tragedia e battaglie epiche, ha influenzato generazioni di lettori e creatori, dall’animazione ai videogiochi. Ogni nuovo capitolo è quindi non solo una tappa nella storia di Gatsu e del suo mondo tormentato, ma anche un tributo all’ingegno e alla sensibilità di Miura.

Appuntamento a fine giugno

Il nuovo capitolo, che sarà pubblicato in Giappone il 27 giugno, promette di proseguire le vicende in corso lasciate in sospeso, tra interrogativi ancora aperti e snodi narrativi fondamentali. I fan di tutto il mondo si preparano a un ritorno che, come sempre, sarà carico di intensità e significato.