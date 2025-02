Bea e Tora tornano in scena in Fire & Ice: When Hell Freezes Over

La DC ha annunciato una nuova miniserie All In di sei numeri, firmata dalla scrittrice Joanne Starer e dall’artista Stephen Byrne, Fire & Ice: When Hell Freezes Over, che prende origine dalle pagine di Absolute Power e dello Speciale DC All In.

Fire e Ice, le protagoniste più calde (e fredde) della DC, sono tornate! Ma non sono esattamente loro stesse! Prima di Fire & Ice: When Hell Freezes Over in uscita ad aprile, come si è visto sulle pagine di Absolute Power, Bea e Tora hanno finalmente ottenuto ciò che Bea ha sempre desiderato: il dinamico duo ha fatto un glorioso ritorno tra i ranghi della Justice League – e durante una grande crisi mondiale, per giunta! Ma quando la crisi è stata superata, il fumo si è diradato e tutti i superpoteri sono stati ripristinati, Ice si è ritrovata a sprigionare incontrollabili getti di fuoco e Fire ha avuto cristalli di ghiaccio che si sono formati sulla punta delle dita. Ops!

Absolutely thrilled to be working with Stephen on this! Every page that comes in is DAZZLING! — Joanne Starer (@joannestarer.bsky.social) 24 gennaio 2025 alle ore 16:33

Con i loro poteri scambiati e nessuna soluzione in vista, Fire e Ice si rimboccano le maniche e si riuniscono a Smallville, dove si rendono conto che la loro situazione li rende qualcosa di peggio che eroine falliti: una minaccia per la comunità locale che hanno imparato ad amare. Ma Fire ha sempre un piano, per quanto miope! E quando va a frugare nella cilindro magico di Zatanna per trovare una soluzione rapida nel bel mezzo della serata del karaoke… cosa potrebbe mai andare storto? A parte, insomma, tutto. Di nuovo.

Body-swapped character designs for Ice (left) and Fire (right) from the forthcoming new series Fire & Ice: When Hell Freezes Over, written by @joannestarer.bsky.social . Coming this April! — Artwork of Stephen Byrne (@stephenbyrne86.bsky.social) 28 gennaio 2025 alle ore 17:48

Joanne Starer ha presentato così la serie: