Batman/Static: Beyond – Il crossover futuristico DC arriva a novembre

La DC Comics ha ufficialmente annunciato Batman/Static: Beyond, una nuova miniserie in sei numeri che debutterà il 12 novembre 2025 sotto l’imprint DC Elseworlds. Questo ambizioso progetto segna l’incontro tra due delle icone animate più amate degli anni 2000: Terry McGinnis (Batman Beyond) e Virgil Hawkins (Static), ora adulto e architetto del futuro di Dakota City.

La miniserie vede la collaborazione tra lo scrittore Evan Narcisse e l’artista Nikolas Draper-Ivey. Narcisse, noto per il suo lavoro su Rise of the Black Panther e Batman: Gotham Knights – Gilded City , porta la sua distintiva capacità di combinare narrazione character-driven con futurismo high-concept. Draper-Ivey, già acclamato per Static: Shadows of Dakota , continua la sua collaborazione con questi personaggi dopo aver scritto e disegnato il loro primo team-up nel Milestone 30th Anniversary Special del 2023.

Nel numero di debutto, Terry McGinnis pattuglia le strade illuminate al neon di Neo-Gotham mentre Virgil Hawkins sta pionierando una rivoluzione tecnologica con il lancio della Q-Wave Energy Grid. Mentre la Terra si prepara ad unirsi a una potente alleanza interplanetaria chiamata la Cooperativa, la Justice League Beyond si prepara a vigilare su una nuova era di pace.

Tuttavia, quando un misterioso villain scatena un blackout globale, il futuro del pianeta è in bilico. Con la tecnologia in tilt e il caos che si diffonde, Static e Batman Beyond devono forgiare un’improbabile alleanza e adottare un approccio più “terreno” per salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

“Ho adorato la dinamica che Nik ha creato tra Static e Batman nel Milestone 30th Anniversary Special dove questi personaggi si sono alleati per la prima volta“, ha dichiarato Narcisse. “La parte più eccitante di questo nuovo progetto è stata esplorare quanto Terry e Virgil siano diversi l’uno dall’altro“.

Narcisse sottolinea come Static sia un ex-eroe adolescente che è cresciuto assumendosi ancora più responsabilità per la sua città e il mondo più ampio, mentre Terry sta ancora capendo come fare quelle cose a modo suo. Terry è ancora uno studente delle superiori ma ha anche il peso del mantello di Batman e le aspettative che ne derivano. Come membro adulto della Justice League, Virgil si trova in una parte diversa del suo viaggio, spinto da un’adolescenza in cui l’ingiustizia sistemica ha cambiato cosa significasse vivere nella sua città natale di Dakota.

Draper-Ivey ha rivelato che la storia è pensata come un commento sulla nostra eccessiva dipendenza dalla tecnologia e sui pericoli imminenti del diventare troppo compiacenti nell’usare l’IA per sostituire la nostra immaginazione e ingegnosità umana. “Ora usiamo i nostri orologi per trovare i nostri telefoni, usiamo i nostri telefoni per connetterci a tutto il resto. Non ci affidiamo alle nostre memorie. Ci affidiamo alla tecnologia per ricordare per noi“, ha spiegato l’artista. “Mi preoccupa profondamente. Sono preoccupato che stiamo arrivando a un punto in cui se tutte queste cose ci venissero improvvisamente portate via in un istante – al ritmo con cui stiamo andando ora, l’umanità sarebbe in grande svantaggio“.