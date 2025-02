Batman ricomincia da 1 con un nuovo costume e una nuova Batmobile

La DC ha annunciato a sorpresa un nuovo Batman 1, che verrà lanciato a settembre dal team creativo di Matt Fraction e Jorge Jiménez. Dopo la conclusione del ciclo di Chip Zdarsky e il sequel della storica saga Hush firmato da Jeph Loeb e Jim Lee, la serie dedicata al Cavaliere Oscuro chiuderà i battenti per riaprire dopo l’estate con una nuova numerazione.

Il nuovo Batman 1 è solo la quarta rinumerazione per la serie a fumetti Batman della DC negli 85 anni di storia del titolo. Sotto la direzione di Fraction e Jiménez, con i colori di Tomeu Morey e il lettering di Clayton Cowles, Batman avrà un nuovo costume blu e grigio, una nuova Batmobile e la serie inaugurerà un nuovo look per Gotham City.

DC has announced Matt Fraction and Jorge Jiménez will take over the main Batman ongoing with the book being relaunched in September!

Batman also gets a brand new blue and gray costume and a new batmobile.

Via:(https://t.co/cRMATy3AaX) pic.twitter.com/1mrmwC1BNw

— DCU Updates (@dcuworld) February 21, 2025