Batman Ninja Vs. Yakuza League: svelata la data di uscita del sequel

Batman Ninja è arrivato per la prima volta come un film d’animazione che ha dato ai fan della DC un’interpretazione molto diversa del Cavaliere Oscuro. Trasportati nel Giappone feudale, sia Bruce Wayne, i suoi alleati e i suoi nemici hanno ricevuto dei cambiamenti notevoli per adattarsi al periodo di tempo. Sono passati più di cinque anni da quando è arrivata questa iterazione del protettore di Gotham e ora sta pianificando di fare il suo grande ritorno prima di quanto ci si possa aspettare. Batman Ninja Vs. Yakuza League vedrà Batman affrontare una versione distorta della Justice League e la Warner Bros. Japan ha rilasciato nuovi dettagli imperdibili riguardo il sorprendente sequel.

Batman Ninja Vs. Yakuza League arriverà in home video digitale il 18 marzo del prossimo mese. Al momento, ci sono ancora molte domande su come questa nuova iterazione malvagia della Justice League sia nata, ma Ra’s Al Ghul, alias Demon’s Head, è destinato a svolgere un ruolo di spessore in quanto in grado di poter creare una “Yakuza League”.

Warner Bros Japan ha anche rilasciato una nuova descrizione per il sequel insieme alle date di uscita sia digitali che fisiche. Di seguito le novità:

“La famiglia di Batman è tornata nell’attuale Gotham City dopo aver viaggiato nel periodo degli stati in guerra e aver salvato la storia dall’essere alterata nel film precedente, Batman Ninja. Il giorno dopo, assistono a un evento sorprendente: l’isola giapponese è scomparsa e un’isola gigante chiamata “Hinomoto” appare nel cielo sopra Gotham City. Presto, innumerevoli membri della Yakuza scenderanno dal cielo per attaccare la gente di Gotham City. E la Justice League è scomparsa. Rilevando una strana reazione energetica nel cielo, Batman si dirige verso Hinomoto per scoprirne la causa sottostante.

Lì, il Cavaliere Oscuro trova un mondo in cui gli Yakuza si combattono tra loro e la brutalità regna senza onore o umanità. In cima al mondo c’è la Yakuza League, un gruppo di individui dotati di superpoteri, che assomigliano sospettosamente alla Justice League. La Yakuza League sta invadendo Gotham e, per salvare la città, Batman e i suoi alleati sono pronti per la lotta della loro vita“.

Il Cavaliere Oscuro non si ritrova nel mondo degli anime così spesso, anche se negli ultimi anni sono state pubblicate alcune serie manga ambientate a Gotham. One Operation Joker, ad esempio, è una serie recente che vede Bruce Wayne trasformarsi accidentalmente in un bambino mentre il famoso Clown criminale si ritrova a doversi prendere cura del suo più grande nemico.

Fonte – Comicbook