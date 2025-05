Nel fanbook di My Hero Academia Ultra Age, l’autore del manga ha incoronato All Might come il migliore eroe di sempre, superando Deku e Bakugo. La saga si è ufficialmente conclusa ma l’autore non ha smesso ancora di sorprenderci. Nel nuovo fanbook MHA Ultra Age, Horikoshi ha confermato ciò che molti già sospettavano: All Might […]