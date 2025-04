Astro Royale: il manga torna con un ultimo capitolo speciale

La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha recentemente annunciato la conclusione di Astro Royale, ma il manga in questione tornerà con un capitolo speciale extra che contribuirà a dare un finale più completo. Shonen Jump sta per pubblicare una nuova line-up per la prima volta dopo pochi mesi e l’arrivo di nuove serie sulla rivista porterà alla conclusione di quelle attualmente in corso.

Per lasciare spazio alle serie nuove, significa che una serie di Shonen Jump giungerà alla sua conclusione in modo naturale o attraverso una cancellazione. Questo è purtroppo il caso di Astro Royale di Ken Wakui, che si è ufficialmente concluso con il capitolo 50 dopo solo un anno di serializzazione. Ma sebbene questa sia la fine della serie sulla rivista, c’è qualche speranza per un finale più completo con un capitolo speciale extra.

Astro Royale si è ufficialmente concluso sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dopo un anno di serializzazione e con 50 capitoli all’attivo. Sebbene la serie si sia conclusa ufficialmente molto prima di quanto i fan avrebbero mai sperato, è stato anche annunciato che l’ultimo volume del manga arriverà in Giappone il 4 luglio. Questo volume finale della serie, il sesto, includerà anche uno speciale epilogo di 19 pagine che contribuirà ad arricchire il finale un po’ di più rispetto a quanto visto nell’ultimo capitolo.

I fan di Astro Royale avevano purtroppo previsto questo finale. Il ritmo narrativo degli ultimi capitoli del manga negli ultimi mesi era diventato troppo scorrevole e l’obiettivo era velocizzare gli sviluppi della storia. Sono emersi eventi importanti che sembravano parte di una storia finale molto più lunga, ma ora è chiaro il motivo per cui Wakui stava cercando di portare la serie a una conclusione il più velocemente.

Shonen Jump darà il via a una nuova ondata di cambiamenti, ma altre serie in corso come Astro Royale si concluderanno. La serie in sé non ha riscosso grande successo tra i fan e ha avuto un anno per trovare il suo equilibrio. È un periodo molto più lungo di quanto alcune serie potessero avere in passato, e questo significa che la redazione di Shueisha cercherà di trovare una nuova icona con altre potenziali serie.