Astro Royale: la nuova serie manga di Ken Wakui verso la cancellazione?

La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha potrebbe essere pronta a cancellare la nuova serie manga di Ken Wakui, visto che Astro Royale sembra avviarsi verso la conclusione. Ken Wakui ha concluso Tokyo Revengers con la rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2022, e da allora è diventato un franchise molto amato grazie al successo delle sue uscite manga e anime negli ultimi anni. Sebbene la fine della serie in sé abbia suscitato un certo dibattito, i fan erano comunque ansiosi di vedere che tipo di serie avrebbe creato il mangaka in seguito.

Ken Wakui ha debuttato con Astro Royale sulle pagine di Shonen Jump l’anno scorso, introducendo i fan in un nuovo mondo di Yakuza che nel frattempo avevano acquisito poteri magici grazie a un misterioso asteroide che li aiutava a esaudire i loro desideri. È passato un anno da quel debutto e da allora sono usciti quasi 50 capitoli. Ma mentre la serie ha avuto la possibilità di trovare il suo spazio tra i fan, gli ultimi capitoli sembrano procedere a un ritmo così veloce che il gran finale sembra destinato a giungere prima del previsto a causa di una cancellazione anticipata.

Gli ultimi capitoli di Astro Royale hanno suscitato forti timori tra i fan a causa della rapidità con cui si sono susseguiti alcuni sviluppi. Ad esempio, l’ultimo arco narrativo della serie ha dato il via a un torneo speciale noto come Astro Battle Royale tra i rappresentanti delle varie fazioni Yakuza in tutto il Giappone. Partendo con 800 partecipanti, solo 8 combattenti sono arrivati ​​al round finale. La decisione è stata presa in un singolo capitolo, e da allora il resto del torneo sembra aver accelerato di pari passo gli sviluppi della trama.

Scontri apparentemente chiave sono racchiusi in un singolo capitolo, personaggi principali che sembravano destinati a giocare un ruolo importante sono stati eliminati e il round finale che prevedeva un importante combattimento tra il protagonista Hibaru e Shikaba Yotsurugi non si è visto.

Stiamo tagliando alla fine dell’ultimo round del torneo, e Hibaru vince solo per scoprire che suo padre non è morto di malattia, ma è stato in realtà ucciso da Yoshiki Tendo, il capo di un clan rivale che ha aumentato il suo potere con un Ore dell’Alba. Poi, gli ultimi capitoli della serie hanno visto i fratelli Yotsurugi unire le loro forze per un ultimo attacco a Tendo.

Queste sono storie che avrebbero potuto essere ampliate per offrire ai fan uno sguardo molto più completo sulla famiglia Yotsurugi. L’attrazione originale di Astro Royale era seguire Hibaru mentre incontrava i membri della sua ex famiglia allargata, ora coinvolti in una lotta alimentata dai superpoteri per dominare il mondo della Yakuza. A questo punto della serie, Hibaru li aveva già incontrati tutti e stava già sistemando una vecchia questione con molti di loro in un tempo relativamente breve. Ci sono due spiegazioni per questo.

La prima è che questo sia semplicemente il ritmo della serie. Hibaru è passato dallo scoprire che c’erano persone che avrebbero finto di usare i poteri di Astro e aver bisogno di cercare due Minerali dell’Alba mancanti, all’usare uno di questi Minerali dell’Alba contro quello che originariamente aveva ucciso suo padre. Con tutti i suoi fratelli uniti attorno a questa singola causa, la serie potrebbe semplicemente procedere attraverso tutte queste fasi dei personaggi così rapidamente per preparare il terreno a ciò che verrà dopo.

L’altra spiegazione è che la fine è imminente. Con Shonen Jump che ha già rivelato l’arrivo di nuove serie, altre dovranno concludersi per fare spazio. Una serializzazione di un anno con 50 capitoli non è certo da sottovalutare, ma è ben lontana dalla storia potenzialmente molto più lunga che Wakui sta raccontando. Ci sono alcuni spunti narrativi finali che lasciano intendere che potrebbe continuare con uno dei fratelli di Hibaru, Shio, che rappresenta ancora una minaccia, ma anche questo è stato in qualche modo incluso nel torneo. In ogni caso, questo è il tipo di ritmo che sta facendo temere ai fan che la fine sia imminente e che Shonen Jump potrebbe essere pronta a dargli il colpo di grazia.