Astro riappare in My Hero Academia: il ritorno del primo manga di Horikoshi

Nell’episodio 7 della Final Season di My Hero Academia spunta un personaggio particolare: Astro. Non è un volto qualsiasi, ma il protagonista del primissimo manga di Horikoshi, Barrage, pubblicato diversi anni prima che nascesse My Hero Academia.

Quel manga durò poco, ma per Horikoshi fu fondamentale. Fu come un laboratorio in cui provare idee, costruire personaggi e testare storie che poi sarebbero diventate centrali nella sua serie più famosa. Astro non è solo un personaggio da cameo: rappresenta i primi passi di un autore che oggi è considerato una leggenda nel mondo del manga e dell’animazione.

Quella di rivedere Astro nell’episodio 7 è una piccola finestra sul passato, un legame tra le origini di Horikoshi e il suo mondo attuale. Molti fan di lunga data hanno riconosciuto il richiamo nostalgico, mentre chi conosce meno l’autore può scoprire che anche i grandi creativi hanno iniziato con progetti brevi, sperimentali e non sempre immediatamente apprezzati. Barrage fu uno di questi esperimenti, ma i suoi insegnamenti si percepiscono ancora oggi nella costruzione di personaggi e trame di My Hero Academia.

Il cameo di Astro ricorda che il successo non arriva mai all’improvviso. Ogni passo, ogni idea che non funziona, ogni tentativo fallito contribuisce a costruire ciò che viene dopo. È un piccolo ma prezioso insegnamento su perseveranza e crescita, racchiuso in un dettaglio che molti spettatori potrebbero non notare al primo sguardo.

Astro è così un ponte tra il passato e il presente, tra gli esordi di Horikoshi e la sua opera più famosa. Un personaggio che, pur provenendo da un manga breve e dimenticato, continua a raccontare la storia dell’autore e a ispirare chi segue la sua carriera con attenzione e passione.

Un piccolo cameo che dimostra quanto anche i progetti meno noti possano avere un impatto duraturo, lasciando tracce preziose nel percorso creativo di un autore.