Arcadia: Batman, Green Arrow e Question insieme nella mini DC Black Label

Il prossimo novembre, DC Comics riunisce sotto l’etichetta Black Label tre dei suoi personaggi più emblematici e ideologicamente distanti con una miniserie attesissima: “Batman/Green Arrow/The Question: Arcadia“. Firmata da Gabriel Hardman, artista e scrittore di grande talento noto per lavori come Invisible Republic e Green Lantern: Earth One, questa miniserie in quattro numeri promette di affrontare temi di attualità come la crisi climatica, la giustizia sociale e le fratture ideologiche tra eroi.

La trama si dipana attorno a un misterioso progetto: Arcadia, una città galleggiante, resistente alle condizioni climatiche estreme, in costruzione al largo delle coste della Groenlandia grazie a un miliardario visionario amico di Bruce Wayne. Mentre Bruce cerca di capire le reali intenzioni dietro questo ambizioso progetto, Batman si trova a indagare sulle ombre che si celano dietro la lucente facciata utopica. Non è però l’unico sospettoso: oltre a Batman, sia Green Arrow che The Question avviano le proprie indagini. Il primo, spinto dalla sua relazione con un’attivista per la giustizia climatica, e l’altro, preoccupato dalle segnalazioni di schiavitù quasi totale imposta ai lavoratori della città.

Here’s the main piece of art I included with my pitch for Batman/Green Arrow/The Question: ARCADIA. The first issue is out in November from DC’s Black Label imprint! — Gabriel Hardman (@gabrielhardman.bsky.social) 6 agosto 2025 alle ore 19:09

La serie si presenta come una sofisticata detective story moderna che intreccia azione in stile James Bond con un dramma umano profondo. I tre eroi, pur lavorando insieme per svelare segreti sconvolgenti, si scontrano anche su metodi e visioni differenti, amplificando le tensioni personali in un finale che rompe gli schemi tradizionali del classico team-up.

Here are some preview pages for ARCADIA, my upcoming Batman/Green Arrow/The Question miniseries. Issue 1 is on sale in November. — Gabriel Hardman (@gabrielhardman.bsky.social) 6 agosto 2025 alle ore 01:31

Gabriel Hardman ha dichiarato di aver desiderato raccontare questa storia fin da quando aveva quattordici anni, ispirandosi alle iconiche collaborazioni degli anni ’70 e ’80 di Denny O’Neil, Denys Cowan e Mike Grell, ma con un taglio moderno e maturato, lontano dalla nostalgia e più radicato nelle sfide globali contemporanee.

Insieme alle matite e sceneggiatura di Hardman, la miniserie vede la collaborazione del colorista Romulo Fajardo Jr. e del letterista Simon Bowland, mentre una variant cover consisterà nello storico poster promozionale del crossover “Fables” del 1988, realizzata da Kevin Nowlan, Denys Cowan e Bill Sienkiewicz, per la prima volta proposto in veste di copertina.

Thanks! I had this poster on my wall as a teenager so I loved the idea of making it a variant cover for my new miniseries. — Gabriel Hardman (@gabrielhardman.bsky.social) 6 agosto 2025 alle ore 00:24

L’uscita del primo numero è fissata per il 26 novembre 2025, con la raccolta in volume cartonato di 152 pagine prevista per il giugno 2026.

In tempi in cui la lotta al cambiamento climatico e la disparità sociale sono all’ordine del giorno, “Batman/Green Arrow/The Question: Arcadia” promette di essere una lettura non solo avvincente e ricca di azione, ma anche un’opera che riflette le complessità e le contraddizioni dei nostri tempi attraverso tre eroi che, pur condividendo un obiettivo, si trovano a fare i conti con le proprie differenze più profonde.

Un appuntamento imperdibile per i fan del Batman più riflessivo, del Green Arrow più impegnato e del Question più enigmatico, per un viaggio oscuro nel futuro (possibile) del nostro mondo.