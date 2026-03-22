Addio a Tsutomu Shibayama, storico regista legato a Doraemon

Si è spento Tsutomu Shibayama, un nome che per tanti è legato all’animazione giapponese da anni. Aveva 84 anni e da tempo conviveva con un tumore ai polmoni. La notizia è stata condivisa dallo studio Ajia-dō, di cui era stato anche presidente. Il funerale è stato organizzato in forma privata, con la presenza dei familiari.

Per più di quarant’anni è rimasto dentro questo mondo, lavorando tra serie e film e prendendo parte a tanti progetti diversi, alcuni diventati davvero molto conosciuti col tempo. Il suo nome resta soprattutto legato a Doraemon, a cui ha dedicato una parte importante della sua carriera, dirigendo film e seguendo anche la serie.

E quando si parla di Doraemon, è difficile non pensare a quanto sia arrivato lontano. Quel gatto robot venuto dal futuro, col passare degli anni, è andato ben oltre il Giappone, diventando qualcosa che ormai riconoscono un po’ tutti.

Nel suo percorso ha lavorato anche su altri titoli come Ranma ½, Chibi Maruko-chan e Nintama Rantaro. Progetti diversi tra loro, ma tutti capaci di lasciare qualcosa a chi li ha seguiti.

Il suo contributo non si è limitato solo alla regia. Nel tempo ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di sceneggiatore e animatore, partecipando alla crescita di un settore che oggi è diventato globale.

Guardando al suo percorso, viene naturale pensare a quante persone siano cresciute con le storie a cui ha lavorato. Non solo in Giappone, ma anche fuori, dove molti di questi anime sono arrivati e sono diventati parte dell’infanzia di tanti.

La sua scomparsa segna la fine di un percorso importante, ma quello che ha contribuito a creare continua a esistere. Le sue opere restano lì, pronte a essere riviste e scoperte anche da chi si avvicina oggi a questo mondo. Ed è proprio lì che il suo lavoro continuerà a vivere, ogni volta che qualcuno tornerà a guardare quelle storie.