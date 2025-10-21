AAH! Un nascondino mostruoso | Recensione

Chi più chi meno, tutti siamo cresciuti con le classiche favole della buona notte. Dei racconti che hanno accompagnato tantissime generazioni nel mondo dei sogni. Le fiabe classiche nel passare dei secoli hanno subito trasformazioni, evoluzioni e rimaneggiamenti di ogni tipo. Davvero ne hanno visti tanti di adattamenti, sia nel mondo del cinema che di animazione. Insomma, di tutti i colori.

Il tema centrale dell’albo illustrato di cui parleremo oggi è proprio quello della fiaba classica, con un’avvincente avventura che la riguarda. AAH! Un nascondino mostruoso è un libro è scritto e illustrato da Clotilde Perrin, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel ottobre 2022.

La storia narrata in questo albo illustrato è piuttosto semplice. E vede il protagonista fuggire da alcuni orribili mostri che lo inseguono attraverso tre famosissime fiabe classiche. E cioè, cerca un nascondiglio nella casa di mattoni de I tre porcellini, nella casetta di marzapane di Hansel e Gretel e nel castello stregato della Bella Addormentata nel bosco. Starà al lettore capire e scovare dove si è nascosto, aprendo le finestrelle che aprono i vari scenari e cercando tra i dettagli delle illustrazioni.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Di Clotilde Perrin abbiamo già avuto il piacere di recensire un altro libro pop up, sempre edito da Franco Cosimo Panini, e cioè Le emozioni siamo noi. In questo nuovo libro ci troviamo di nuovo di fronte ad un testo divertentissimo. Qui da leggere non c’è molto, ma tanto, ma davvero tanto da scoprire incasellato tra le varie finestrell e spazi liberi. Inoltre la storia è anche narrata a fumetti con i classici balloon. Infatti la narrazione è portata avanti anche dagli altri personaggi che accompagnano il protagonista in questa ricerca da nascondino.

All’interno dei flap che apriamo di volta in volta troviamo varie sottostorie e gag spassose che riguardano i classici ma anche le vicende del protagonista. Questo rende ancor più avvincente e divertente lo sfogliare e esplorare le diverse pagine.

Quindi quando si sfoglia si passa da una storia all’altra in una sorta di scenario fatto a sotto libretti. Ha un po’ la struttura degli albi illustrati a lista, ma approfondisce ogni situazione con sottoinsiemi che approfondiscono e divertono. Il tutto articolato in modo da avere un filo conduttore da una situazione all’altra dall’inizio alla fine.

Clotilde Perrin, come nel suo lavoro precedente, realizza anche delle illustrazioni ricche di fantasia e disegni meticolosi e grotteschi. Le fiabe classiche sono caratterizzate con grande e sarcastica definizione. Ogni particolare e gioco di rimandi è intessuto in maniera giocosa e variegata. Ogni dettaglio è stato illustrato con grande meticolosità e pieno di tante citazioni. I flap sono una scoperta, un arricchimento e un intrigo continuo.

Franco Cosimo Panini Editore confeziona l’ennesimo volume di altissimo livello. Realizzare un pop up, non è un lavoro facile. Ci vuole un’altissima qualità nei materiali e nel confezionamento. E questo volume ha senz’altro entrambi. La cura la si nota in ogni aspetto del volume, dal taglio della carta alla robustezza della stessa.

Il formato è enorme e adattissimo per amplificare ancor di più il fattore ludico del libro. Anche la qualità di stampa è eccellente e risalta sin dalla splendida e spaventosa copertina, le bellissime illustrazioni. Sicuramente questo volume di Franco Cosimo Panini è uno di quei libri che va ad arricchire e impreziosire il catalogo di questa casa editrice.

Conclusione – AAH! Un nascondino mostruoso

AAH! Un nascondino mostruoso è un libro giocoso e divertente. Uno di quei volumu unici che rendono la lettura memorabile. Nelle diverse fiabe classiche in esso citate, ci troviamo a rivivere le vicende, nei vari dettagli di queste storie, che ognuno di noi conosce. L’aspetto ludico è ovviamente quello dominante e quello che stimola alla lettura e allo sfogliare le pagine.

Ogni pagina è un tripudio di bellezza, buffa e grottesca. Le illustrazioni sono la vera e propria struttura dell’albo. Il testo è quasi un pretesto e un arricchimento che va a colmare quelle lacune lasciate dai disegni. Quello che colpisce subito lo sguardo è l’altissima quantità di dettagli da scoprire pagina dopo pagina. E che nascondono delle gustose e divertenti. La lettura ne risulta coinvolgente e intrigante.

In conclusione, AAH! Un nascondino mostruoso è un albo illustrato pop up da avere ad ogni costo. Si tratta di un libro particolare. Sicuramente non per tutti e non adatto a ogni libreria. Se non altro per le dimensioni davvero imponenti. Ma è uno di quei volumi imperdibili per coloro che amano gli albi illustrati particolari e unici nel loro genere.