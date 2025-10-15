Le emozioni siamo noi | Recensione

Cos’è che più delle emozioni ci identifica come essere umani? Probabilmente nulla. Sia nel bene che nel male, le emozioni ci fanno sentire vivi, presenti e connessi alle cose che ci circondano. Le emozioni sono di varia tipologia. Ci sono quelle che ci rendono la vita più bella e quelle che invece ce la peggiorano.

Come avrete capito, sono per l’appunto le emozioni, il tema centrale dell’albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi. Le emozioni siamo noi è un libro è scritto e illustrato da Clotilde Perrin, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel novembre 2018.

Come dicevamo, ci sono diverse tipologia di emozioni. Quelle che ci fanno sentire leggeri, quelle che ci fanno perdere la pazienza, quelle che ci avviliscono e irretiscono. In questo albo illustrato ne troviamo cinque, le principali. Stiamo parlando, in particolare di: rabbia, tristezza, gioia, disgusto e paura.

Queste emozioni sono rappresentate attraverso cinque simpatici pop-up da esplorare attraverso, l’apertura e la scoperta dei diversi segreti e sfumature di queste emozioni. Ogni pagina ha infatti come soggetto un’emozione rappresentata da un grosso personaggio provvisto di finestrelle, alette e flap. All’interno di queste vengono minuziosamente descritte, con grande ironia le varie particolarità di ogni specifica emozione, oltre alle dovute didascalie laterali.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Clotilde Perrin scrive un testo divertentissimo, incasellato in ogni spazio libero dentro e attorno ai personaggi che descrivono le diverse emozioni. Accanto troviamo le caratteristiche principali che descrive cosa e come si manifesta ogni emozione. All’interno dei flap che apriamo di volta in volta invece ci sono degli spassosi giochi di parole che servono ad aggiungere divertimento all’esplorazione.

Lo schema di questo libro si configura come un divulgativo schematico. Ma in realtà è molto di più. Ha la struttura tipica degli albi illustrati a lista, ma approfondisce ogni argomento in modo che il lettore debba sviscerarlo, ed è proprio il termine adatto, in ogni sua componente. Il tutto descritto in maniera buffa e meticolosa.

Clotilde Perrin in questo albo illustrato realizza con gran cura e fantasia delle illustrazioni davvero assurde e grottesche. Ogni emozione è caratterizzata con grande attenzione ad ogni piccolo particolare. Sia nell’aspetto esterno che soprattutto in quello interno. C’è davvero una perizia e una meticolosità assurda per ogni piccolo dettaglio. Questo non fa che rendere l’apertura e scoperta di ogni flap ancor più divertente e coinvolgente.

Franco Cosimo Panini Editore confeziona un volume di altissimo livello. Realizzato con un’alta qualità dei materiali e soprattutto con un eccellente lavoro di cartotecnica, in grado di contenere tutte le componenti anche più piccole. La grandissima cura si notano in ogni dettaglio, sia dalla robustezza dalla copertina rigida ma anche dalla resistenza delle pagine, molto più spesse di quelle comune. Il formato è davvero imponente e dà un aspetto di gran pregio già al primo sguardo.

Inoltre, la carta utilizzata valorizza anche molto lo stile delle illustrazioni fatte di forti contrasti e di colori vivaci. In definitiva possiamo dire che questo nuovo libro pubblicato da Franco Cosimo Panini è sicuramente una dei volumi più ricchi e interessanti del catalogo di questa casa editrice. Si tratta di una sorta di buffo manuale ma con un’importante valenza educativa, alleggerita dal testo e dalle immagini decisamente sopra le righe.

Conclusione – Le emozioni siamo noi

Le emozioni siamo noi è un libro strutturalmente intrigante, giocoso ma anche profondo al tempo stesso. Nelle diverse emozioni in esso rappresentate, troviamo sì l’aspetto ludico che ci permette di esplorarle scomponendo le pagine.

Le cinque emozioni sono rappresentate in maniera pittosto buffa e grottesca. Sia dal punto di vista delle illustrazioni, ma anche del testo. Le pagine di questo libro sono poche, ma ognuna di esse è colma di dettaglio, al punto che la lettura di ogni dettaglio impegna molto più di una semplice lettura di albo illustrato. Il testo si sposa alla perfezione con le immagini e incuriosisce lettore. Si ha quindi un intrattenimento decisamente coinvolgente e divertente.

In conclusione, Le emozioni siamo noi è un albo illustrato pop up davvero irresistibile. Come pochi altri ci è capitato di recensire sul genere. Si tratta di un libro adatto sopratutto per coloro che amano gli albi illustrati particolari e unici nel loro genere. Ricco di comicità ma anche di aspetti più profondi e importanti che riguardano le emozioni. Un breve manuale che fa da compendio delle emozioni più forti e che è utile tanto ai bambini quanto agli adulti.