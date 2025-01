Tra le uscite J-POP Manga del 15 gennaio 2025 prosegue Skip & Loafer, il dolcissimo manga di Misaki Takamatsu vincitore del Kodansha Manga Awards, con il 10° volume della serie.

Il manga, che combina elementi di commedia romantica e slice of life, segue Mitsuki Iwakura, una giovane proveniente da un piccolo paese che si trasferisce a Tokyo con grandi sogni e aspettative. Il suo primo giorno nella metropoli, però, si rivela complicato fino a quando incontra Sōsuke Shima, un ragazzo dal carattere amichevole che diventa il suo alleato in questa nuova vita. È stato anche adattato in una serie anime, trasmessa per la prima volta dal 4 aprile al 20 giugno 2023, con una seconda stagione già annunciata

In arrivo anche Game of Familia 11, Girl Crush 6, Good Night World 5, Re:Zero S4 Vol.9, Rosen Garten Saga 7, Shota Oni 5 e The Greedy Witches 10.

In occasione dell’uscita dell’anime, torna inoltre disponibile tutta la serie in 24 volumi di Ubel Blatt, l’emozionante manga seinen scritto e illustrato da Etoroji Shiono! Ambientato in un mondo medievale e fantasy, segue le avventure di Koinzell, un ex guerriero tradito dai suoi compagni, noti come i sette eroi. Koinzell, con la sua cicatrice distintiva sull’occhio sinistro, intraprende un viaggio di vendetta contro coloro che lo hanno abbandonato e ucciso.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 15 gennaio.

Le uscite J-POP Manga del 15 gennaio 2025

USCITE DIGITALI

Good Night World 5

Rosen Garten Saga 7

Skip & Loafer 10

La via del grembiule 9