Good Night World: Netflix annuncia l’adattamento animato e pubblica allo stesso tempo anche il trailer e tutti i detagli al riguardo, compresa la data di uscita ufficiale sulla piattaforma. La nuova serie tratta dal manga Good Night World di Uru Okabe approderà sulla piattaforma il 12 ottobre di quest’anno, ampliando ancora una volta il vasto catalogo del colosso dello streaming.

La storia racconta delle vicende della famiglia chiamata “The Akabane Family”, presente solamente all’interno di un gioco online chiamato “Planet”. I membri vivono all’interno di questo mondo virtuale, senza sapere il come nella vita reale la loro esistenza vada a rotoli.

Katsuya Kikuchi (Idol Memories, The Royal Tutor) dirige l’anime alla NAZ. Michiko Yokote (Shirobako, Prison School, Cowboy Bebop, Rurouni Kenshin) sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature della serie. Rena Okuyama (Idol Memories, The Royal Tutor) disegna i personaggi e Takatsugu Wakabayashi (Skip and Loafer, Lucifer and the Biscuit Hammer) compone la musica. L’artista di VTuber Kuzuha eseguirà la sigla di apertura dell’anime “Black Crack” e il duo vocale di VTuber Nornis eseguirà la sigla di chiusura “salvia”.

Come sempre leggiamo su ANN il cast completo dell’anime:

Daisuke Hirose as Ichi / Taichirō Arima

Nobunaga Shimazaki as AAAAA / Asuma Arima

Akio Ōtsuka as Shirō Akabane / Kojirō Arima

Aya Endo as May / Sayaka Arima

Aoi Yūki as Pico

Ryohei Kimura as Leon

Hiroki Nanami as Sasumata

Kenjiro Tsuda as Shigatera

Rie Takahashi as Hana Kamuro

Inori Minase as Aya Arima

Il manga “Good Night World” è stato pubblicato su Ura Sunday di Shogakukan nel 2016. Shogakukan ha pubblicato il primo volume completo di più capitoli nell’aprile 2016 e il suo quinto e ultimo volume nel marzo 2017. Okabe lancerà il manga prequel Good Night World End sul sito web Manga ONE di Shogakukan il primo di agosto. Il manga non è ancora arrivato in Italia.

