Shonen Jump+ lancia un manga sulla Seconda Guerra Mondiale: Waiting for the Sunlight

Shonen Jump+ ha appena svelato un nuovissimo manga che promette di essere assolutamente meraviglioso e, più probabilmente, straziante. La seconda guerra mondiale è un’ambientazione regolare nei media giapponesi. Dallo Studio Ghibli si va all’elemento più iconico della cultura pop giapponese, Godzilla, che raffigura e trae ispirazione dalle atrocità della seconda guerra mondiale. Ma una nuova serie manga, che ha appena pubblicato il suo primo capitolo, si concentra su coloro che sono rimasti indietro e sull’impatto che la guerra ha avuto sulle persone che vogliono vivere una vita normale.

Waiting for the Sunlight è scritto e disegnato da Haruka Nanase, ed è il primo manga pubblicato dal mangaka sulla rivista Shonen Jump+ di Weekly Shonen Jump. La storia segue le vicende di una studentessa di quarta elementare, Yoko Matsubara, poco prima che il Giappone entrasse ufficialmente in guerra nel 1941. Mentre il paese si prepara per la guerra, l’unico sogno di Matsubara è diventare un artista della ceramica.

LEGGI ANCHE:



Weekly Shonen Jump è pronta a chiudere la prima serie del 2025

È certo che Waiting for Sunlight provocherà quasi sicuramente qualche lacrima ai lettori in futuro. Il primo capitolo è ufficialmente disponibile per la lettura online sull’app di Manga Plus.

Il capitolo 1 ci presenta Yoko Matsubara, una giovane ragazza con un talento per l’arte, che è stato represso dalle esigenze del paese durante i primi giorni della seconda guerra mondiale.

La descrizione ufficiale recita: “Estate del 1940 a Shigaraki, prefettura di Shiga. Yoko Matsubara è una giovane ragazza con un talento per la ceramica. Sogna di diventare un’artista della ceramica, ignara degli orrori che la aspettano…“.

Il manga è stato pubblicato “in commemorazione dell’80° anniversario della seconda guerra mondiale e” presenta un resoconto inedito della vita durante la guerra.”

Nuovi capitoli di Waiting for the Sunlight saranno pubblicati ogni mercoledì. Per commemorare l’uscita del manga, Haruka Nanase si è rivolta ai social media per festeggiare con un messaggio che riportiamo:

“Ho un manga ambientato a Shigaraki durante la guerra pubblicato su Jump+! Wow… Continuerà per un po’. Ci stiamo riuscendo con la collaborazione di molte persone (e ci scusiamo per l’inconveniente), quindi apprezzeremmo se poteste restare con noi fino alla fine!“.

L’ossessione del Giappone per la seconda guerra mondiale attraverso molteplici forme di narrazione non dovrebbe aver bisogno di spiegazioni per chiunque abbia una conoscenza di base della storia. Di fatti le detonazioni atomiche di Nagasaki e Hiroshima nell’agosto del 1945, hanno lasciato cicatrici durature sul Giappone, che vengono costantemente esplorate attraverso vari mezzi di narrazione.

Fonte – Comicbook