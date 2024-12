Studio Ghibli: come gli orrori della seconda guerra mondiale hanno influenzato Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki è il padre di Studio Ghibli, il famoso studio di animazione giapponese che ha sfornato tantissimi film che rimarranno nella storia del cinema. Insieme ai forti personaggi femminili, alle splendide animazioni e ai mondi fantasy immersivi, la guerra è un tema ricorrente nel lavoro dello Studio Ghibli. I film più strazianti dello studio, come Una tomba per le lucciole, Si alza il vento, Il castello errante di Howl, La principessa Mononoke e il recente Il Ragazzo e l’Airone, rappresentano o fanno riferimento alla seconda guerra mondiale o alla guerra di Corea. Ma non è solo un tema narrativo allettante con un forte messaggio morale. L’ossessione dello Studio Ghibli per la guerra deriva dall’esperienza diretta di Hayao Miyazaki con la seconda guerra mondiale.

Hayao Miyazaki ha ricevuto di recente il premio Ramon Magsaysay 2024, che riconosce il servizio pubblico e i contributi di un individuo in Asia. Durante il discorso di accettazione, letto dal membro del consiglio Kenichi Yoda, Miyazaki ha riflettuto sulla sua esperienza con la guerra e sulle atrocità spesso nascoste commesse dal Giappone durante la seconda guerra mondiale. “I giapponesi hanno fatto un sacco di cose terribili a quei tempi”, ha iniziato. “Hanno ucciso molti civili. Il popolo giapponese non deve dimenticarlo. Resterà per sempre. Con una storia del genere, accetto solennemente il premio Ramon Magsaysay dalle Filippine“.

Mentre gli anime di combattimento sono accomunati da spade giganti, robot meccanici e battaglie sanguinose, il lavoro dello Studio Ghibli ha sempre assunto una posizione anti-guerra. Il castello errante di Howl esamina l’idiozia della guerra e i conflitti che abbracciano più generazioni, mentre l’angosciante La tomba delle lucciole segue le anime innocenti che vengono catturate nel fuoco incrociato.

I film dello Studio Ghibli raramente ci mettono nel vivo della battaglia. Esaminano sempre la guerra e il conflitto da una posizione marginale o sotto il rombo di aerei da caccia e bombardieri. La guerra non è intrattenimento. È reale, violenta e colpisce persone che non vogliono avere niente a che fare con essa. Ci sono molti forti messaggi morali e sociali da trarre dai film dello Studio Ghibli, ma la dura realtà del conflitto e della violenza è uno dei più toccanti.

Fonte – Comicbook