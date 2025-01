Secret Six: una nuova squadra di eroi e criminali DC alla caccia del personaggio DC più ricercato

A marzo 2025, la scrittrice Nicole Maines e l’artista Stephen Segovia presenteranno una nuova interpretazione di Secret Six, una miniserie limitata in sei numeri parte dell’iniziativa DC All In. Il primo numero sarà disponibile il 5 marzo 2025, e presenterà una formazione nuova di zecca del team di eroi e criminali portato al successo in passato da Gail Simone, una formazione che nasce direttamente dagli eventi di Absolute Power.

Attenzione: spoiler su Absolute Power!

Dopo gli eventi di Absolute Power, la Justice League è tornata, Amanda Waller è in prigione per crimini di guerra e tutto sembra tornato alla normalità. Ma il mistero si infittisce quando Dreamer, Jon Kent e Jay Nakamura scoprono che Waller è improvvisamente scomparsa dalla sua cella senza lasciare traccia.

Senza indizi e con molte domande irrisolte, il trio forma una fragile alleanza con alcuni dei più spietati criminali dell’universo DC: Catman, Deadshot e Black Alice. Insieme, dovranno scoprire dove si trova Waller e recuperare i segreti che lei custodisce, capaci di sconvolgere ogni equilibrio. Ma c’è di più: ognuno di loro dovrà affrontare le proprie ombre interiori, per evitare che i segreti personali distruggano il gruppo dall’interno.

DC has announced Secret Six by Nicole Maines and Stephen Segovia. It releases on March 5,2025!

— DCU Updates (@dcuworld) December 19, 2024