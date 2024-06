Absolute Power: Super Son, Jon Kent irrompe nell’evento DC

L’evento Absolute Power, che segna la fine dell’era Dawn of DC, prosegue a settembre coinvolgendo anche Jon Kent nello speciale one shot Absolute Power: Super Son.

Dopo gli eventi di Absolute Power #1 e #2, Jon Kent è colui che ha sofferto di più per mano della Trinità del Male, ma ben presto riuscirà a trovare la volontà di reagire. Scritto da Nicole Maines (Suicide Squad: Dream Team) e Sina Grace (Superman: The Harvests of Youth) con le tavole di John Timms e Travis Mercer, Absolute Power: Super Son è un one-shot oversize che porta Jon Kent negli abissi della disperazione, facendo i conti con il proprio passato per salvare il suo futuro e aprendo la strada a un nuovo capitolo fondamentale del suo viaggio eroico.

Best way to end the week: getting to share that I’m writing a Jon Kent story for ABSOLUTE POWER: SUPER SON!!

This book is gonna be amazing cuz @NicoleAMaines is also writing, and we’ve got @johntimmsart & @TravisMercer15 on art duties!!! 😍

This September from @DCOfficial pic.twitter.com/gs01IGFwXN

— Sina Grace (@SinaGrace) June 14, 2024