Web of Spider-Verse: New Blood e Web of Venomverse: Fresh Brains, arriva la guerra multiversale

A marzo e aprile, la Marvel Comics darà vita a un’epica guerra tra Spider-Verse e Venomverse con due albi speciali: Web of Spider-Verse: New Blood e Web of Venomverse: Fresh Brains. Questi numeri introdurranno nuovi personaggi straordinari e prepareranno il terreno per una miniserie in cinque parti, Spider-Verse vs. Venomverse, in cui il destino del multiverso sarà in gioco.

Negli ultimi anni, titoli come Edge of Spider-Verse e Venomverse hanno ampliato il Marvel Multiverse con nuovi Ragni e Simbionti, ciascuno con una storia incredibile da raccontare. In Web of Spider-Verse: New Blood e Web of Venomverse: Fresh Brains, i lettori incontreranno versioni uniche e selvagge di questi iconici personaggi, inclusi un nuovo Spider-Man vampiro e un protettore letale con un’insaziabile fame di cervelli.

Spider-Man and his spider-compatriots are the guardians of the Web of Life and Destiny…but they come into conflict with the Venomverse. Amid the fighting, meet three new Spider-Versers to see who has what it takes to fight in the web wars! 🎨: @LucianoVecchio pic.twitter.com/ZeNAw5tzDJ — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) December 18, 2024

Mat Groom e Luciano Vecchio, affiancati da altri autori di spicco come Jordan Morris, Greg Pak, Erica Schultz e David Dastmalchian (al suo debutto nei fumetti Marvel come sceneggiatore dopo aver recitato nei tre film di Ant-Man), guideranno questa narrazione esplosiva. Vecchio, che si è occupato anche del design dei nuovi personaggi, descrive questa esperienza come una sfida entusiasmante:

“È come il livello storia di un videogioco di combattimento, pieno di azione e divertimento senza sosta”.

Il conflitto inizierà in Web of Spider-Verse: New Blood #1, dove Spider-Man e i suoi alleati dovranno affrontare il Venomverse, un multiverso alternativo dominato dai simbionti. Tra i nuovi personaggi, spiccano Count Parker, Spider-Prowler e Spider-Hulk.

In Web of Venomverse: Fresh Brains #1, invece, saranno i simbionti a prendere il centro della scena, difendendo la loro Mente-Alveare dai loro avversari aracnidi. Nuovi protagonisti come Venomouse, Katie Power e una versione inedita di Eddie Brock si uniranno alla lotta.

Mat Groom ha dichiarato:

“Unire Spider-Verse e Venomverse è un onore. È un’opportunità per spingere entrambi gli universi al limite, scoprendo se possono resistere o crollare sotto la pressione”. Prepariamoci a un’esplosione di azione e a un multiverso in tumulto: marzo e aprile si prospettano mesi imperdibili per i fan della Marvel!