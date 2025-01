Tra le uscite J-POP Manga del 1 gennaio 2025 troviamo il nuovissimo volume 9 di Akane Banashi. Alla conclusione dell’evento di selezione, per ciascuno dei partecipanti ha inizio un nuovo capitolo in cui perseguire i propri obiettivi! A questo punto chi sarà a offrire ad Akane, sempre intenzionata a diventare futatsume, spunti per la promozione?

Prosegue anche la nuova avventura di Sui Ishida (Tokyo Ghoul) con il decimo volume di Choujin X. La Yamatomori sta per raggiungere il suo tanto atteso obiettivo, ossia l’annientamento di Zora. Mentre i superiori portano avanti preparativi in maniera solerte, i giovani Keeper affrontano i propri conflitti interiori. Nel frattempo, Yubiko, non si sa a quale scopo, si infiltra nella torre in cerca di Zora… Non cederò mai il marchio, schifosa feccia di Gerta…

Continuano le peripezie di Taiyo e Mutsumi in Mission: Yozakura Family con il volume 21. Alpha si affeziona tantissimo a Futaba, così Hifumi, piena di gelosia perché morbosamente attaccata al fratello, sfida a duello la zia! Shion e Kengo, invece, incontreranno i loro tenerissimi nipoti dopo cinque anni di assenza… Come gestiranno L’eccitazione?!

Esce inoltre il volume Shin Nosferatu di Roberto Recchioni, una spettacolare reinterpretazione a fumetti della storia del conte Orlok che ricalca le atmosfere oscure e i silenzi dell’indimenticabile film di Murnau, rileggendone il mito secondo fascinazioni provenienti dalla sensibilità punk dell’autore e dal manga.

I cani sembrano impazziti, nel cuore della notte. Il vento ulula più forte dei lupi, mentre sogni fatti di tenebra si insinuano nella mente della giovane Ellen. Un oscuro richiamo di sangue e lussuria. Qualcosa sta arrivando, attraverso il mare. Qualcosa di terribile e antico. Una magnetica reinterpretazione della storia di Nosferatu in un racconto gotico e oscuro, sospeso tra orrore, malìa ed eros.

In uscita anche il primo volume della terza stagione di Blood Bank, Dead Tube 22, Kingdom 66, Otoko Zaka 11 e Il Mistero di Ron Kamonohashi 13.

USCITE DIGITALI

Medalist 7, 8, 9

Dungeon Food 6

Choujin X 10

Akane Banashi 9