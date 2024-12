Netflix accende la curiosità: Kagurabachi e Akane-banashi in arrivo?

L’universo di Shonen Jump potrebbe presto espandersi su Netflix con due delle sue serie manga più amate, Kagurabachi e Akane-banashi. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, un trailer condiviso dall’account ufficiale X di Netflix Japan ha alimentato le speculazioni. Intitolato “With Friends, Jump Anime, and Netflix”, il video celebra una vasta collezione di anime basati su titoli Shonen Jump già disponibili sulla piattaforma, come One Piece, Sakamoto Days, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Blue Box. Tuttavia, l’attenzione è stata catturata da alcune brevi sequenze che mostrano pannelli tratti dai manga di Kagurabachi e Akane-banashi, scatenando l’entusiasmo dei fan.

Perché Kagurabachi e Akane-banashi potrebbero essere adattati presto?

Il fatto che il trailer si concentri esclusivamente su titoli di Shonen Jump lascia intendere che Netflix potrebbe già avere in cantiere piani per adattare queste due serie manga. La piattaforma, infatti, si è recentemente dimostrata un partner di fiducia per le trasposizioni di Shonen Jump, collaborando con diversi studi per portare manga iconici sul piccolo schermo con produzioni di alta qualità.

Kagurabachi, pubblicato nel 2023 e firmato da Takeru Hokazono, è rapidamente diventato uno dei titoli di nuova generazione più apprezzati. La serie è un’avvincente storia di vendetta in un mondo di azione e fantasy, e il suo impatto nel panorama manga è stato immediato. Dall’altro lato, Akane-banashi è una commedia drammatica iniziata nel 2022, che esplora con intelligenza e sensibilità il mondo del rakugo, l’antica arte giapponese del monologo. Con 139 capitoli all’attivo, il manga scritto da Yuuki Suenaga e disegnato da Takamasa Moue ha raccolto una base di fan fedele e appassionata.

Entrambe le serie vantano trame solide e personaggi ben scritti, elementi che le rendono perfette per un adattamento anime. Inoltre, i capitoli di entrambi i manga sono disponibili globalmente sull’app ufficiale Manga Plus, e le edizioni fisiche sono distribuite in diversi paesi, aumentando la loro visibilità internazionale.

Netflix e Shonen Jump: un legame sempre più forte

Negli ultimi anni, Netflix ha intensificato la sua collaborazione con Shonen Jump, producendo e distribuendo anime tratti dai manga più popolari. Un esempio lampante è l’adattamento live-action di One Piece, che ha riscosso un successo globale senza precedenti nel 2023 e ha già confermato una seconda e una terza stagione. Parallelamente, Netflix ha iniziato a trasmettere anche l’arco di Egghead Island dell’anime di One Piece, segnando un altro passo importante nella sua partnership con la celebre rivista giapponese.

Un altro progetto importante per Netflix è l’anime di Sakamoto Days, previsto per gennaio 2025. Il fatto che il trailer mostri Kagurabachi e Akane-banashi accanto a titoli già confermati come Sakamoto Days potrebbe essere un chiaro indizio che Netflix sta pianificando di aggiungere queste due serie al suo catalogo.

Un eventuale adattamento anime di Kagurabachi e Akane-banashi potrebbe segnare un altro grande passo per Shonen Jump e Netflix. Con Kagurabachi, i fan potrebbero immergersi in un universo visivamente spettacolare e ricco di azione, con il potenziale di diventare un punto di riferimento per gli anime fantasy moderni. Akane-banashi, invece, offrirebbe una storia più intima e culturale, capace di far scoprire al pubblico internazionale un aspetto unico della tradizione giapponese.

Con Netflix sempre più coinvolto nella produzione e distribuzione di anime, il futuro delle trasposizioni di Shonen Jump sembra più brillante che mai. Mentre i fan attendono con ansia annunci ufficiali, una cosa è certa: sia Kagurabachi che Akane-banashi hanno tutte le carte in regola per diventare i prossimi grandi successi dell’universo anime.

