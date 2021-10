Kingdom – annunciata la stagione 4

La serie anime che adatta il seinen manga storico Kingdom – La Guerra dei 500 anni di Yasuhisa Hara proseguirà con la stagione 4.

La nuova stagione è stata annunciata al termine del 26° e ultimo episodio della stagione 3.

Partirà a Primavera 2022 e di seguito troviamo il teaser visual di annuncio:

La stagione 3 di Kingdom – La Guerra dei 500 anni ha debuttato il 6 Aprile 2020 sulla rete NHK General.

A causa della pandemia, le trasmissioni degli episodi si sono fermate al quarto episodio; la stagione è ripresa dall’inizio il 4 Aprile 2021 sulla stessa emittente.

Kenichi Imaizumi (Tutor Hitman Reborn!, Brynhildr in the Darkness, After School Dice Club) dirige la stagione presso Studio Signpost (il nuovo nome di Pierrot Plus).

Noboru Takagi (The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, Golden Kamuy, Baccano!, Altair: A Record of Battles) si occupa delle sceneggiature.

Hisashi Abe (Bakuretsu Hunter, Berserk 2016, Psycho-Pass: Sinners of the System) cura il character design.

La terza stagione ha adattato la saga dell’Allenza del manga originale.

Il cast include Masakazu Morita (Xin), Jun Fukuyama (Yin Zheng), Rie Kugimiya (He Liao Diao), Kentaro Ito (Huan Ji), Yoshimasa Hosoya (Ohon), Hirofumi Nojima (Moten), Shiro Saito (Biao Gong), Kenyuu Horiuchi (Wang Jian), Taiten Kusunoki (Mobu) e Akio Kato (To).

Il manga esce su Weekly Young Jump di Shueisha il 26 Gennaio 2006.

La serie è entrata nel Guinness dei Primati come manga disegnato dal maggior numero di autori nel 2012.

Conta al momento 62 volumi e potrebbe arrivare fino al volume 100 od oltre nelle intenzioni dell’autore.

In Italia è in corso per J-POP Manga (48 volumi al momento).