Gintama: Sorachi omaggia Sakamoto Days con una parodia

Gintama, uno dei manga action comedy più popolari, ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 2003. Sebbene il manga si sia concluso nel 2019, l’anime continua ad annunciare nuovi progetti. La storia originale è ambientata in un Edo-Giappone alternativo dove degli alieni chiamati Amanto hanno invaso la Terra. Il Giappone, che un tempo era noto come la Terra dei Samurai, ora è governato dagli alieni e i Samurai vivono vite desolate. Gli alieni portano la tecnologia futuristica sulla Terra e, di conseguenza, la storia introduce un mix di fantascienza e ambientazioni feudali.

La storia segue principalmente le buffonate di Gintoko Sakata, Shinpachi Shimura e Kagura. Il Jump Festa 2025 ha rivelato diverse entusiasmanti novità sulla prossima serie anime e manga Shonen. Il festival ha annunciato che la prossima serie spin-off di Gintama, 3rd Year Class Z Ginpachi-Sensei, uscirà a ottobre 2025. La serie seguirà Ginpachi Sakata come insegnante alla Gintama High School. E durante l’annuncio, il mangaka di Gintama, Hideaki Sorachi, ha celebrato e omaggiato l’imminente anime Sakamoto Days con una nuova parodia.

Sorachi disegna uno straordinario poster di Gintoki come Taro Sakamoto, Shinpachi come Shin Asakura e Kagura come Xiotang Lu. Ha tratto spunto dalla copertina del Volume 1 di Sakamoto Days. Gintoki punta una pistola come Taro, ma tiene in mano un dessert invece di un ramen come nella versione originale. Shinpachi assume una posa simile a quella di Shin, ma invece di impugnare una pistola, tiene in mano un ventaglio di carta. La differenza più grande è Kagura vestito come Lu, poiché quest’ultimo non è sulla copertina del volume.

Sorachi parla anche della parodia nel suo messaggio dicendo: “Comunque, sono molto contento che queste tre persone siano riuscite a riunirsi di nuovo sul palco quest’anno senza perderne una sola. Dopotutto, non posso lasciare che passi l’anno senza vedere queste tre persone“.

E sui personaggi legati alla parodia Sorachi dice: “Tomokazu Sugita interpreta Sakata, un vecchio che è quasi un ex assassino. Shinpachi è un ragazzo quasi inutile. Kagura è una ragazza cinese che parla solo con Al. “SAKATADAYS” parla di noi tre insieme“.

Infine, promuove l’attesissima serie anime Sakamoto Days: “L’anime inizierà finalmente a gennaio e non ho potuto fare a meno di disegnarlo perché non vedevo l’ora. Mi chiedo se farò qualcosa di egoistico e verrò sgridato dallo staff dell’anime“.

Basato sul manga di Yuto Suzuki, l’adattamento anime di Sakamoto Days uscirà l’11 gennaio 2025. Ricordiamo anche che la serie sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Netflix.

Fonte – Comicbook