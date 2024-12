Il primo trailer del Superman di James Gunn

Il trailer del nuovo film “Superman“, diretto da James Gunn, offre una visione emozionante del prossimo capitolo dell’iconico supereroe. Il film, la cui uscita è prevista per l’10 luglio 2025, rappresenta una pietra miliare nel rinnovato universo cinematografico DC.

Il trailer, in cui i dialoghi sono quasi completamente assenti, si apre con Superman, interpretato da David Corenswet, che precipita in un paesaggio innevato, mostrando un lato vulnerabile del personaggio. In questa scena, viene soccorso dal suo fedele cane, Krypto che si indicazione dello stesso Superman lo afferra per il mantello e lo trascina verso “casa”.

Successivamente, vengono introdotti altri personaggi chiave, tra cui Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan, e il villain Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult. Il trailer suggerisce una trama che esplora le sfide umane di Superman, concentrandosi più sulle sue lotte personali che sui suoi poteri sovrumani.

Inoltre, il film amplia la mitologia di Superman introducendo altri supereroi dell’universo DC, come Hawkgirl, Mister Terrific e Green Lantern (Guy Gardner). Questa scelta indica un approccio più ampio alla narrazione, integrando vari personaggi dell’universo DC.

Secondo quanto dichiarato da James Gunn, alcuni elementi del vecchio DC Extended Universe sono ancora canonici nel nuovo DC Universe, ma non la formazione della Justice League. Nella serie animata Creature Commandos, attualmente in onda negli States (nessuna notizia invece sull’arrivo in Italia) ci sono riferimenti a The Suicide Squad (che a sua volta faceva riferimento al precedente Suicide Squad) e alla serie Peacemaker, ma James Gunn ha chiarito che l’apparizione di Superman e del resto della Justice League nel finale della prima stagione di quest’ultima serie non deve essere più considerato canonico.

Il trailer è accompagnato da una versione drammatica del classico tema musicale di Superman, evocando un senso di speranza e rinnovamento. James Gunn ha dichiarato che il film si concentrerà sulla gentilezza umana e su come Superman rappresenti gli ideali americani, offrendo una prospettiva fresca e umanizzante sul personaggio.