Il primo teaser di Creature Commandos svela il nuovo/vecchio logo DC

Nel corso della San Diego Comic Con la DC ha svelato il primo teaser trailer della serie animata Creature Commandos, primo tassello del DC Universe cinematografico diretto da James Gunn in arrivo a dicembre, rivelando così contemporaneamente il nuovo logo dei DC Studios.

Si tratta del celeberrimo “DC Bullett”, il logo circolare con le quattro stelle sui bordi che ha contraddistinto i prodotti DC negli anni ‘80 e ‘90, probabilmente il logo più amato dagli appassionati, compreso lo stesso James Gunn.

When Peter and I formed DC Studios we immediately knew what logo we wanted to use. #DCStudios pic.twitter.com/jKJbVJT1TC — James Gunn (@JamesGunn) July 26, 2024

Per quanto riguarda il teaser dell’adattamento della serie creata dallo sceneggiatore J. M. DeMatteis e dal disegnatore Pat Broderick, che potete vedere qui sopra, vediamo Amanda Waller reclutare una squadra di “mostri” stravaganti per agire come Task Force M, ovvero i Creature Commandos.

Nel filmato vediamo Amanda Waller (doppiata in originale da Viola Davis, interprete nel personaggio nei film della Suicide Squad e nella serie Peacemaker) accogliere a Belle Reve Rick Flag Sr. (Frank Grillo) e introdurlo agli altri personaggi che comporranno la squadra titolare. Il cast dei personaggi comprende anche Indira Varma nel ruolo della Sposa di Frankenstein, Sean Gunn nel ruolo di Weasel (già apparso in live action in The Suicide Squad) e G.I. Robot, Zoë Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic e David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein.

I Creature Commandos rappresentano una sorta di precursori della Suicide Squad, in un periodo in cui ad Amanda Waller non era concesso di operare con soggetti umani. All’obiezione di Flag Sr, infatti, Amanda risponde che “Questi idioti non sono umani”!

Creature Commandos esordirà su Max a dicembre negli Stati Uniti, e non si sa ancora se e quando arriverà in Italia, anche se le probabilità sono che arrivi sui canali Sky oppure su Prime Video.

DC Studios’ #CreatureCommandos, the new Max Original Series, premieres this December exclusively on @StreamOnMax. pic.twitter.com/byFbxVEFpP — James Gunn (@JamesGunn) July 26, 2024