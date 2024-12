Il primo gatto nello spazio mangia la pizza! | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-12-20T07:51:34+01:00 Un fumetto spaziale che trascina il lettore in un universo fantastico e surreale dove poter vivere delle incredibili avventure ridendo fino a perdere il fiato. Testi: mac Barnett Illustrazioni: Shawn Harris Traduzione: Sara Ragusa Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Comico/Fantascientifico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 320 pp. Formato: 15,5×21,5 cm, Brossurato Uscita: Ottobre 2024 Prezzo: 18 €

I gatti sono tra gli animali domestici più amati al mondo. I motivi sono molteplici. Questi adorabili felini sanno benissimo come farsi amare. Sono dolci, coccolosi e imprevedibili. Proprio questa ultima caratteristica è quella che probabilmente li rende ancor più simpatici e amati. Nel fumetto di cui vi andremo a parlare oggi, andremo ancora più a fondo in questa faccenda. Infatti scopriremo che un gatto può anche partire per lo spazio. Non ci credete? E se vi dicessimo che una volta lì può anche mangiare una pizza ed essere il primo a farlo. Per l’appunto, ne Il primo gatto nello spazio mangia la pizza troviamo una storia che vede un incredibile felino fare tutto questo. Un fumetto scritto da Mac Barnett e disegnato da Shawn Harrise, tradotto da Sara Ragusa e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nell’ottobre 2024.

La storia parte da una minaccia alquanto strana. Qualcosa di terribile sta accadendo in cielo. La luna è quasi scomparsa, è stata tutta rosicchiata. Ma come è possibile e chi potrà arginare questa assurda situazione? Solo un eroe può salvare l’umanità da questa catastrofe imminente. L’ultima speranza della Terra è un gatto! Ebbene sì, avete capito proprio bene. Un gatto. Ovviamente è speciale, perché verrà lanciato nello spazio. Ma non partirà da solo in questa assurda missione. Verrà accompagnato dalla Regina della Luna e da un robot taglia-unghie. Così, l’audace felino in compagnia dei suoi amici, viaggia attraverso lo spazio, esplorando mondi straordinari, nel tentativo di salvare il nostro pianeta. Ma se già tutta questa stranezza non bastasse, questo gatto ha anche una grande passione per la pizza. Ma cosa c’entra, penserete voi? Lo capirete, ovviamente leggendo il fumetto fino alla fine.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Mac Barnett abbiamo già avuto il piacere di conoscerlo in altri libri. In particolare per due albi illustrati natalizi spassosissimi. Come fa Babbo Natale a passare dal camino? illustrato da Jon Klassen e Il primo Natale di Babbo Natale illustrato da Sydney Smith entrambi pubblicati da Terre di Mezzo Editore. Sempre per lo stesso editore ha anche pubblicato, La porta segreta, un interessante saggio sulla letteratura per l’infanzia di cui vi parleremo più avanti. In questa nuova opera si cimenta con la scrittura di un fumetto, con grandissima destrezza ed efficacia. Oltre, ovviamente, a tantissimo divertimento per il lettore. La storia è di quelle più strampalate che si può immaginare. Una sequenza infinita come lo spazio, piena di scene assurde e buffe che trascinano verso l’infinito e oltre. Tutta la storia è divisa in 22 capitoli che seguono le vicende dei protagonisti in una progressione sempre più avvincente e divertente.

Dal punto di vista estetico, Shawn Harris ha realizzato delle tavole cariche di comicità. Questa traspare in ogni vignetta e riesce a sottolineare in maniera ancor più buffa ogni gag. I disegni carichi di colore hanno un tratto bello spesso e marcato che rende i personaggi ancor più atipici e caricaturali. Terre di Mezzo realizza un altro fumetto spassosissimo e interessante. Come è già stato con le due serie a fumetti da loro pubblicate che abbiamo recensito. Mitica Astrid, scritta e disegnata da Fabrice Parme e la piccola strega Zouk, scritta da Serge Bloch e disegnata da Nicolas Hubesch. In questo caso ci troviamo di fronte ad un fumetto dinamico, divertentissimo e dalla mole maggiore. Il risultato è sempre lo stesso. Un fumetto riuscitissimo sotto ogni aspetto. Non da ultimo, la confezione, in un brossurato elegante e robusto.

Conclusione – Il primo gatto nello spazio mangia la pizza

Il primo gatto nello spazio mangia la pizza è un fumetto geniale di pura comicità e spasso. Un concentrato di gag spiazzanti e fuori di testa che intrattengono con grande efficacia. Ogni aspetto di questo fumetto è curato con la massima cura e con il risultato di divertire e non annoiare neanche per un momento. I protagonisti di questa storia sono pensati e disegnati in maniera tale da diventare iconici e potercisi affezionare con gran facilità.

In conclusione, Il primo gatto nello spazio mangia la pizza è un fumetto spaziale in cui potremo viaggiare in un universo fantastico, ridendo a crepapelle e senza alcun ritegno! Una lettura consigliata a qualsiasi età, dai più grandi ai più piccoli perché realizzata in maniera che possa accontentare e divertire sia i bambini che gli adulti.