Zouk. Piccola strega dal cuore grande | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-08-29T07:00:01+02:00 Un fumetto magico e divertente, pieno di situazioni rocambolesche e di insegnamenti utili per i bambini alle prese con le loro prime esperienze. Testi: Serge Bloch Disegni: Nicolas Hubesch Traduzione: Eleonora Armaroli Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Comico Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 64 pp. Formato: 16,5×21,5cm, Cartonato Uscita: Giugno 2024 Prezzo: 14 €

La magia è un elemento strettamente legato al mondo della fantasia. Che si tratti di magia bianca o nera, fa poca differenza. L’importante è che i personaggi abbiano dei super poteri che gli consentano di uscire dall’ordinario e realizzare cose straordinarie. La protagonista del fumetto di cui vi andremo a parlare oggi è proprio una bambina con dei poteri. Infatti è una piccola strega dal cuore e tenero. Zouk piccola strega dal cuore grande è un graphic novel scritto da Serge Bloch, disegnato da Nicolas Hubesch, tradotto da Eleonora Armaroli e pubblicato da Terre di Mezzo nel giugno 2024. L’edizione originale è francese, dal nome di Zouk, une sorcière au grade coeur, pubblicata da Bayard èditions nel 2016.

Le vicende che troviamo narrate in Zouk piccola strega dal cuore grande e dal suo seguito, uscito poco dopo, Zouk Piovono magie a scuola, vedono la protagonista alle prese con le mille peripezie di una vita da fattucchiera in erba. Come ogni strega che si rispetti, adora girare a cavallo della scopa. Inoltre è molto curiosa e generosa. Ogni volta infatti si guarda attorno alla ricerca di qualcuno da aiutare.

Zouk non sa stare mai ferma e con le mani in mano. La sua è un’irrequietezza rivolta al bene però. Infatti è sempre pronta a salvare gli animali della città, a cercare i genitori dei bambini smarriti e risolvere questioni di carattere ecologico ed etico. Ha poi la magia dalla sua parte, ovviamente. Quando ne ha bisogno, le basta sfoderare la sua bacchetta e lanciare un incantesimo. Che spesso però crea qualche disastro. Ma alla fine ci sarà sempre una magica soluzione a risolvere ogni faccenda.

Testi, disegni e cura editoriale

Serge Bloch non ha bisogno di grandi presentazioni, essendo uno dei più famosi autori nell’ambito della letteratura per l’infanzia. Sia come autore di storie ma anche e, forse, soprattutto come illustratore. In questo caso è però l’autore delle storie con protagonista la piccola Zouk. Personaggio che ha ispirato la serie d’animazione in onda su Cartoonito. Come accennavamo in precedenza. Entrambi i volumi sono composti da diverse storie nei più disparati contesti. Ogni storia è composta da circa 6 pagine per brevi archi narrativi che si configurano quasi come delle strisce di fumetto da gag.

Lo stile dei disegni realizzato da Nicolas Hubesch è dinamico e frizzante. Con una caratterizzazione dei personaggi molto semplice e buffa. I personaggi della storia infatti sono subito riconoscibili e si empatizza facilmente con tutti loro. In particolar modo con la protagonista, la streghetta Zuok. Bambina irrequieta dal grande senso di giustizia ed ecologico. Il divertimento infatti non il veicolo per la trasmissione di tanti principi sani. Quello dell’uguaglianza, della coesione, del rispetto del prossimo e della natura. Tutto questo è disegnato in maniera buffa ed emotivamente impattante, in alcune situazioni.

Per Terre di Mezzo abbiamo già recensito diversi albi illustrati, ma anche un fumetto, Mitica Astrid. La casa infestata. Anche in quel caso ci trovavamo di fronte ad un fumetto di ottima qualità sia dal punto di vista del contenuto che della confezione. La collana è diversa, come anche il formato è più compatto. Ma la copertina cartonata conferisce alla confezione del fumetto un aspetto robusto e facilmente trasportabile. Altro aspetto molto interessante e il font di scrittura in stampatello maiuscolo, perfetto per primi lettori. L’aspetto dell’albo è curato in maniera impeccabile con un uso della carta ottima che rende i colori in stampa vivaci e accattivanti.

Conclusione – Zouk piccola strega dal cuore grande

Zouk piccola strega dal cuore grande è un fumetto divertente e spumeggiante. I disegni sono semplici e d’impatto grazie ad uno stile che dà un grande senso di movimento. Lo stile narrativo è a metà tra un albo illustrato e un fumetto. Sono infatti presenti molti testi uniti anche all’uso dei balloon per i dialoghi. Quindi, in definitiva, dal punto di vista visivo è molto piacevole sia da guardare che da leggere.

Un fumetto dinamico e fresco caratterizzato da mini storie piene di situazioni e insegnamenti. Una lettura piacevole e molto scorrevole. La sua struttura narrativa è semplice e ben congeniata. Il disegno rende in pieno la dinamicità delle situazioni, con dei personaggi buffi di contorno che accompagnano la piccola streghetta. Un fumetto assolutamente consigliato. Come lo è anche il suo seguito, uscito qualche mese dopo, Zouk. Piovono magie a scuola, con entrambi la garanzia del divertimento è assolutamente assicurata.