The Thing: la Cosa contro una marea di supercriminali Marvel

Ben Grimm sotto i riflettori in una miniserie in cinque numeri

THE THING arriva negli States a Marzo e sapete già che tempo sarà: Ben Grimm tornerà protagonista di una nuovissima serie solista e, come di consueto, risuonerà il grido di “È tempo di distruzione”!

THE THING sarà una miniserie limitata di cinque numeri scritta da Tony Fleecs, dopo il suo acclamato debutto alla Marvel Comics in VENOM WAR: WOLVERINE, e disegnata dall’ex disegnatore di FANTASTIC FOUR Leonard Kirk, noto per il suo lavoro stellare su titoli come STAR WARS: BATTLE OF JAKKU e SABRETOOTH.

This March, it’s clobberin’ time! Ben Grimm headlines an all-new five-issue #MarvelComics solo series, ‘The Thing,’ by @TonyFleecs and Leonard Kirk. Scroll to learn more! 🧵 🎨 Cover: Nick Bradshaw pic.twitter.com/xM6BIFCCIU — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) December 6, 2024

La saga vede Ben Grimm allontanarsi dai Fantastici Quattro per sgominare una cospirazione criminale con misteriosi legami con la sua infanzia a Yancy Street, combattendo per raggiungere la vetta come una macchina spacca-uomini! Ma quando il grande cattivo lo metterà sotto torchio, dovrà scontrarsi con un who’s who di classici cattivi Marvel, da Bullseye all’inarrestabile Juggernaut!

In uscita in vista dell’arrivo nelle sale cinematografiche di Fantastic Four: First Steps, in arrivo a luglio e perfetto sia per i nuovi arrivati che per i veri credenti, THE THING offre un’avventura senza tempo e ricca di azione per una delle icone più amate dei fumetti.

See Ben battle a who’s who of classic Marvel villains from Bullseye to the unstoppable Juggernaut, hear from the creators, and learn more about the series here ⬇️ 👊 https://t.co/p9DsbUGGyc — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) December 6, 2024

LA COSA FA A PEZZI L’UNIVERSO MARVEL!

Ben Grimm sarà anche il membro più forte dei Fantastici Quattro, ma una volta era solo un ragazzino magro di Yancy Street. Quando una visita inaspettata dal suo passato lo manda alla ricerca di un bambino scomparso, la Cosa deve svelare il mistero anche se questo significa diventare un ricercato!

Preparatevi a vedere la sempre amabile Cosa dagli occhi azzurri contro tutti i criminali dotati di superpoteri e i cacciatori di taglie di New York! Fleecs e Kirk offrono uno sguardo alla storia di The Thing che vi ricorda perché Ben Grimm è il cuore dell’Universo Marvel… e perché non volete farvi sentire da lui mentre lo dite!

Tony Fleecs ha parlato così della serie:

“Quello che mi piace di Ben Grimm è che è solo un normale uomo della classe operaia e che si dà il caso abbia dei superpoteri. È come Jack Kirby. Non si lascia impressionare facilmente da tutte le cose stravaganti e cosmiche che accadono costantemente intorno a lui. La cosa divertente di questa serie è cercare di capire: ‘Ok, allora cosa sorprenderebbe la Cosa? Che cosa lo coglierebbe di sorpresa? Con questo spirito, gli stiamo lanciando addosso tutti i cattivi pescati dall’Official Handbook of the Marvel Universe. Cercando di metterlo di fronte ad avversari che non ci si aspetterebbe. Abbiamo Leonard Kirk che disegna la Cosa! Credetemi, vedrete il vecchio Benjy fare a pugni con gente che non ha mai fatto a pugni prima”.

Leonard Kirk ha invece parlato così del suo ritorno sul personaggio:

“È passato un decennio dalla mia gestione di FANTASTIC FOUR e sono entusiasta di lavorare a questa serie con l’eroe arancione e pugilistico preferito da tutti, Ben Grimm! I cattivi contro cui si scontra vanno da quelli, diciamo così, poco seri a quelli assolutamente iconici, e non vedo l’ora di disegnarli tutti. Il primo numero è già stato un divertente rompicapo e so che amerò il resto”.