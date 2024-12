Kagurabachi: perché l’anime sarà imperdibile per i fan?

Kagurabachi è uno dei successi più recenti presenti nella rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Fin dai suoi primi capitoli ha conquistato tantissimi lettori, i quali hanno richiesto a gran voce un adattamento anime. A tal proposito una voce di corridoio suggerisce che un suo anime sarebbe in lavorazione è si così fosse, questa serie sarà davvero il prossimo successo mostruoso da guardare. Toyo Keizai ha recentemente detto che un anime di Kagurabachi sta prendendo piede, facendo il nome di alcuni professionisti interessanti.

Il manga di Kagurabachi ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha l’anno scorso ed è diventato virale prima ancora che il primo capitolo arrivasse sulla rivista. A differenza di molti altri debutti di manga che potremmo aver visto, questo è stato uno degli inizi più scoppiettanti in assoluto. E probabilmente questa caratteristica potrebbe accelerare a un adattamento anime il prima possibile. Inoltre se così sarà, allora molte società di produzione cercheranno di accaparrarsi i diritti.

Secondo il rapporto di Toyo Keizai, Cyberagent e Shochiku sono ora nel comitato di pianificazione della produzione per l’anime. Queste due società hanno contribuito a supervisionare le uscite di alcuni grandi successi come Oshi no Ko, Zombieland Saga Revenge, Noragami e lungometraggi come A Silent Voice e Black Clover: Sword of the Wizard King. Il rapporto afferma inoltre che la produzione è supervisionata da entrambe le società come una collaborazione per evitare che una società abbia troppo carico di lavoro sulle proprie mani e dei loro collegamenti con l’Occidente.

Questa è una nota particolarmente importante per Kagurabachi perché, a differenza di molti manga di Shonen Jump attualmente in corso, il manga di Hokazono sembra particolarmente maturo per arrivare in Occidente. Il percorso di Chihiro Rokuhira verso una sanguinosa vendetta è arrivato in Occidente prima del primo capitolo. Questo perché le immagini del protagonista insanguinato dopo uno scontro particolarmente intenso, sembravano davvero fare scalpore. Inoltre Hokazono si è ispirato a personaggi come John Wick per la sua storia, e per questi dettagli è chiaro che Kagurabachi sia pronto per un successo mondiale al debutto dell’anime.

Fonte – Comicbook